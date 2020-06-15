Після героїчної загибелі бійця ВСУ на Донбасі, його брат і сестра стали нацгвардійцями: зворушлива історія з фронту

У мережі опублікували історію молодих Валентини та Андрія Соколюків, які пішли служити на контракт після того, як їх брат загинув на Донбасі, захищаючи Україну.

Удвох вони служать у військовій частині 1141 Західного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України, йдеться на сторінці в/ч в Facebook. Підписати контракт їх надихнули вчинки і слова їх брата Андрія Волоса, який загинув на фронті.

"З початку російської збройної агресії проти України Андрій Волос з Волині 9 разів намагався добровольцем потрапити на фронт, але кожен раз йому відмовляли через брак досвіду. У 2015 році 19-річний юнак таки підписав контракт і пішов захищати територіальну цілісність України на схід" , – йдеться в публікації.

Андрій і Валентина Соколюк пішли в Національну гвардію після смерті їх брата на фронті Facebook в / ч 1141 Західного ОТО Нацгвардії України

Проте 28 червня 2018 року в бою під Горлівкою Донецької області Андрій Волос намагався прикрити собою командира роти і трагічно загинув.

Його справу вирішила продовжити 22-річна сестра Валентина Соколюк, а після і 18-річний брат Андрій. За словами Валентини, на службу її надихнули розповіді брата і зараз про своє рішення вона не шкодує.

"Втрачати рідних тобі людей, особливо в такому молодому віці, вкрай важко. Ми постійно підтримували з Андрієм зв'язок, навіть коли він пішов на схід. Брат пишався тим, що став військовим і захищає територіальну цілісність України. Його розповіді про військову службу надихали мене. Про те, що пішла служити, ні краплі не шкодую", – розповіла дівчина.

Валентина Соколюк Facebook в/ч 1141 Західного ОТО Нацгвардії України

Андрій спочатку хотів потрапити в поліцію, але коли не стало брата і сестра пішла служити, то вирішив, що теж стане військовослужбовцем.

"Колись Андрій говорив, що ми – творці власної долі. І сидячи на дивані, спостерігаючи з боку за тим, що робиться в країні, успішного майбутнього не побудуєш. Ось і я вважаю, ми повинні власним прикладом, справою і працею розбудовувати нашу державу, а не тікати десь за тисячі кілометрів і розповідати, які ми герої", – заявив він.

Андрій Соколюк Facebook в / ч 1141 Західного ОТО Нацгвардії України

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