Після COVID-19 клітини можуть атакувати здорові тканини людини – дослідження

Нове дослідження припускає, що імунні клітини, які ті, хто вижив після коронавірусу розвивають в спробі боротися з інфекцією, можуть активувати деякі з них, атакуючи здорові тканини.

Вчені з Університету Еморі підозрюють, що нецільові атаки цих шахрайських імунних клітин можуть бути винуватцем симптомів, що зберігаються COVID-19, пише Daily Mail.

Так звані "аутоантитіла" схожі на аутоімунні реакції, які спостерігаються при таких захворюваннях, як вовчак, деяких форм гепатиту і ревматоїдного артриту.

Відзначається, що деякі через кілька місяців після того, як позбулися вірусу, періодично задихаються. У інших спостерігається виснаження, шкірний висип або діарея.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Маршаллові острови в Тихому океані підтвердили свої перші випадки зараження коронавірусом. Це поклало кінець статусу архіпелагу, як однієї з небагатьох країн у світі без COVID-19.