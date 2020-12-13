Після блискучого виправдання Марківа італійці зняли на Донбасі фільм про нацгвардійця

У районі операції Об'єднаних сил на Донбасі італійці зняли документальний фільм "Crossfire" про військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа. Це сталося після того, як його виправдали в Мілані.

Зйомки проходили з ініціативи італійських журналістів із залученням бійців Нацгвардії і однієї з українських кінокомпаній, повідомили в пресслужбі штабу ООС.

Основною тематикою та ідеєю фільму було висвітлення подій і обставин, що стосуються загибелі журналістів Андре Роккелі і Андрія Миронова в 2014 році і Марківа, який був помилково звинувачений у причетності до інциденту. Разом зі знімальною групою в зону ООС прибув і Марків.

"Італійські колеги поставили собі за мету показати всьому світу правду – і я з задоволенням допомагаю їм це зробити. Разом зі знімальною групою ми побували в місцях, де йшли запеклі бої, вони побачили і зняли той будинок, в підвалі якого рятувався від обстрілів їх колега Андреа Рокеллі. Особисто для мене цей фільм – ще один доказ моєї непричетності до злочину, за яке мене несправедливо засудили і протримали у в'язниці майже три з половиною роки", – розповів Марків.

Протягом декількох днів знімальні групи працювали на різних локаціях, а також спілкувалися з гвардійцями, щоб отримати повну і об'єктивну картину того, що сталося, і донести як до італійського суспільства і української громадськості, так і до світової спільноти в цілому.

"Цей фільм – про правду і про реальний стан справ. Це наша відповідь різноманітним фейкам, недостовірній інформації та спотворенню фактів. А ще для нашої знімальної групи це своєрідна справа честі – завершити зйомки цього фільму і показати його всьому світу в пам'ять про нашого колегу і друга Андреа Рокеллі, який загинув тут шість років тому. Адже частина нашого документального фільму присвячена фактично похвилинному відтворенню події травня 2014 року і в той день, коли Андреа загинув", – зазначив режисер фільму Лоренцо Станцані.

Скріншот. Штаб ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL: