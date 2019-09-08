Пішов із дому і не повернувся: у Києві зник 13-річний підліток

У п'ятницю, 6 вересня у Дарницькому районі Києва зник неповнолітній Іван Володимирович Дикий.

Підліток вийшов з дому і з тих пір на зв'язок не виходив. Про це повідомляється на офіційному сайті Нацполіціі Києва.

Поліцейські просять небайдужих жителів столиці допомогти у пошуках хлопчика 2006 року народження.

У Києві зник 13-річний підліток kyiv.npu.gov.ua

Прикмети: на вигляд 13 років, середньої статури, русяве коротке волосся.

Був одягнений у: футболку синього кольору, джинсові шорти і сині кросівки.

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При наявності будь-якої інформації про можливе місцезнаходження Івана, повідомте за телефоном спецлінії поліції "102".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Київщині зник підліток. Поліція почала пошуки хлопця.

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