Пішов на смерть заради побратимів: українців вразила історія "кіборга" Брановицького

Українців зворушила героїчна історія загиблого захисника донецького аеропорту (ДАП), "кіборга" Ігоря Брановицького. Він загинув у 2015 році від рук ватажка терористів "ДНР" Арсена Папвлова ("Мотороли").

Щире фото загиблого Героя і спогади про нього опублікували на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook.

"Це, мабуть, найвідоміше фото Ігоря Брановицького. На ньому боєць із псевдо Натрій втомлений, але усміхнений і справжній. Рівно п'ять років тому, 21 січня 2015 року, його – захисника ДАПу – вбили у полоні. За інформацією очевидців, два постріли в голову "кіборга" зробив ватажок терористів "Моторола", – пишуть волонтери.

Вони нагадали, що Брановицький був учасником Революції Гідності, а коли на сході України Росія розв'язала війну, добровільно пішов на фронт. У січні 2015 року Натрій у складі 90-го окремого аеромобільного батальйону 81-ї бригади ЗСУ вирушив на другу ротацію в донецький аеропорт.

"В останні важкі дні оборони аеропорту терористи підірвали перекриття терміналу і пустили газ. Тоді під завалами опинилося багато українських вояків. Ігор Брановицький особисто вивів двох поранених побратимів, а сам повернувся назад. Так він разом з іншими захисниками потрапив у полон бойовиків. Терористи шукали серед військовополонених кулеметника, по-звірячому били і катували. Рятуючи побратимів, Ігор сказав, що це – він. Нелюди знущалися з українського воїна, а потім застрелили", – йдеться у повідомленні.

Після трагедії протягом довгих тижнів близькі шукали Брановицького серед полонених. Сподіваючись на те, що він живий, вони переглядали жорстокі відео терористів і сподівалися, що знайдуть його. Але в березні 2015 року українського воїна ідентифікували серед загиблих, яких вивезли з окупованого Донецька.

Ігор Брановицький Facebook "Повернись живим"

"Ігоря поховали у квітні – місяці, коли йому мало виповнитися 39 років. Посмертно Ігоря Брановицького нагородили званням Герой України. "Золоту Зірку" сина отримувала мама, Ніна Костянтинівна. Ми завжди будемо пам'ятати Героїв, які віддали своє життя за вільне майбутнє України. І ніколи не пробачимо нелюдам смертей найкращих", – написали волонтери.

Проникливий пост про загиблого "кіборга" зворушив українців. Всього за дві години з моменту публікації він зібрав близько 10 тисяч лайків, майже 400 коментарів і тисячу репостів.

"Саме завдяки цим людям, на жаль, загиблим і тим, хто живий, ми маємо спокійне життя. Щира подяка всім вам, наші Герої!", "Коли читаю, не можу стримати сліз! Але дуже пишаюся нашими Героями, завдяки їхній мужності, самовідданості і патріотизму наша країна ще тримається!", "Вічна пам'ять світлій і прекрасній людині, відважному воїну!", "Таке світле обличчя. Мужній Герой своєї держави. Боляче і дуже сумно за наших захисників. Світла пам'ять Герою! Нема пробачення ворогу. Ніколи", – сумують за загиблим воїном українці.

"Вічна пам'ять нашим синам! Такі молоді, красиві наші Герої! Завдяки їхній мужності і патріотизму наша Україна ще тримається! Героям Слава!", "Слава Герою! Мати виростила достойного сина", "Хто мученицькою смертю за правду і любов вмирає, того Господь Бог до себе забирає. Дякую тобі, Янголе Божий", – пишуть у коментарях щирі слова подяки загиблому Герою.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 січня, коли вшановують пам'ять Героїв, які захищали у 2014 році донецький аеропорт, у мережі згадали імена всіх 100 "кіборгів", які загинули в бою або зникли безвісти.

Також спогадами про події 2014 року в ДАПі поділився командир "кіборгів", бойовий генерал ЗСУ Олег Мікац.

Він розповів, що злочинних наказів їм ніхто не давав, а позицію утримували до останнього, оскільки її охрестили "цитаделлю мужності".

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