Народний депутат від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Кива гнівно відреагував на заборону в Україні радянського свята "23 лютого" і вирішив привітати з ним українців.

Відповідний пост із вітальною картинкою він опублікував на своїй сторінці у Facebook. Водночас одіозний політик нецензурно висловився на адресу закону про декомунізацію.

"Та пішли вони на х*й зі своєю декомунізацією!!! Зі святом нас, чоловіки!!!" – написав нардеп.

Ілля Кива гнівно відреагував на заборону в Україні "23 лютого"

Зазначимо, що за короткий час цей його пост зібрав понад пів тисячі лайків, серед яких тільки до сотні негативних, а також багато репостів і коментарів.

В останніх одні українці справді або жартома підтримали думку Киви й у відповідь привітали його. Інші ж обурилися і підкреслили, що політик не має ніякого відношення до цього радянського свята, тому він не має і права писати подібні вітання.

Коментарі українців Facebook/Ілля Кива

На що той повторно відповідав: "У мене мій дід і батько служили і були справжніми чоловіками, виховали мене. Моя повага до тих дат, які шанували і святкували мої батьки!".

Коментарі українців Facebook/Ілля Кива

"Ілля, ти не маєш відношення до нього. Розгойдування або заказуха", "Закони України не для вас?", "Ілля, друже! Ось скажи мені, по-братськи, а "георгіївську" стрічку ти теж одягнеш?", "23 лютого за ініціативи організації Humane Society International відзначають Міжнародний день стерилізації тварин. Збіг? Не думаю! " – коментують підписники одіозного політика.

Коментарі українців Facebook/Ілля Кива

Коментарі українців Facebook/Ілля Кива

Коментарі українців Facebook/Ілля Кива

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення нагадав ЗМІ, що Україна не відзначає радянське свято "23 лютого" і попередив про відповідальність.

Також ми розповідали, коли і чому в Україні припинили святкувати російський День захисника вітчизни.

Ще були зібрані кращі приклади того, як знущаються над "днем окупанта" на батьківщині свята.

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