Головна Новини
23 лютого • оновлено в 12:38
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Пішли вони на х*й!" Кива заступився за 23 лютого в Україні

1.8т
Читати матеріал російською

Народний депутат від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Кива гнівно відреагував на заборону в Україні радянського свята "23 лютого" і вирішив привітати з ним українців.

Відповідний пост із вітальною картинкою він опублікував на своїй сторінці у Facebook. Водночас одіозний політик нецензурно висловився на адресу закону про декомунізацію.

"Та пішли вони на х*й зі своєю декомунізацією!!! Зі святом нас, чоловіки!!!" – написав нардеп.

Ілля Кива гнівно відреагував на заборону в Україні "23 лютого"

Ілля Кива гнівно відреагував на заборону в Україні "23 лютого"

Зазначимо, що за короткий час цей його пост зібрав понад пів тисячі лайків, серед яких тільки до сотні негативних, а також багато репостів і коментарів.

В останніх одні українці справді або жартома підтримали думку Киви й у відповідь привітали його. Інші ж обурилися і підкреслили, що політик не має ніякого відношення до цього радянського свята, тому він не має і права писати подібні вітання.

Коментарі українців

Коментарі українців

Facebook/Ілля Кива

На що той повторно відповідав: "У мене мій дід і батько служили і були справжніми чоловіками, виховали мене. Моя повага до тих дат, які шанували і святкували мої батьки!".

Коментарі українців

Коментарі українців

Facebook/Ілля Кива

"Ілля, ти не маєш відношення до нього. Розгойдування або заказуха", "Закони України не для вас?", "Ілля, друже! Ось скажи мені, по-братськи, а "георгіївську" стрічку ти теж одягнеш?", "23 лютого за ініціативи організації Humane Society International відзначають Міжнародний день стерилізації тварин. Збіг? Не думаю! " – коментують підписники одіозного політика.

Коментарі українців

Коментарі українців

Facebook/Ілля Кива

Коментарі українців

Коментарі українців

Facebook/Ілля Кива

Коментарі українців

Коментарі українців

Facebook/Ілля Кива

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Марта Рок
Особа
Ілля Кива
Місце
Україна
Теги
СРСР свято депутат "Опозиційна платформа - За життя"
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
16
5
Смішно
3
Цікаво
2
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Семёныч Семён
Семёныч Семён
Всех моих однополчан по Ивано- Франковску16 с праздником! 1988 - 90
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги