У зв'язку з неймовірним "срач переможців", що вибухнув в ФБ після оголошеної в США перемоги кандидата всіх добрих і чесних людей проти кандидата всіх жахливих і злих, я було хотів написати щось велике і дуже сумне. І я звичайно це напишу найближчим часом - я не можу не поділитися жахом від того, що відбувається. Але думка - це блюдо, яке треба подавати холодним; нехай постоїть.

А поки що врятували світ прогрессор з прекрасними особами топлять в сортирах антихристів, які підтримували Трампа або навіть просто висловлювали сумнів щодо цнотливість і многославное Байдена, відбулася подія, яке по трагічності своєї багато вище, ніж розборки за Капітолій; пішла людина, чий внесок в покращення цього світу незрівнянно вище суми вкладів обох кандидатів на останніх виборах в США, помноженої на сто мільйонів.

Мине багато років, і обидва кандидати, втім як і президент Росії, Туреччини, Голова Китаю та інші окупанти новинних стрічок сьогоднішнього дня, будуть згадуватися рідко, за спеціальними приводів і з легкої досадою. А Михайло Жванецький буде все так само любимо - все тієї ж вузьким прошарком нікому не зрозумілих і вічно всіх дратівливих людей, які і відчувають свою ущербність, але все одно не можуть себе змусити гавкати зграєю і марширувати в ногу навіть під самий спасенні марш.

І я думаю - а що б сказав Михайло Михайлович з цього приводу? А ось що, напевно:

"Оптиміст вірить, що ми живемо в найкращому зі світів. Песиміст боїться, що так воно і є.

Ніколи не перебільшуйте дурість ворогів і вірність друзів.

Якщо з'явився хтось, готовий перевернути гори, за ним обов'язково підуть інші, готові згорнути йому шию.

Нічого страшного, якщо над тобою сміються. Набагато гірше, коли над тобою плачуть.

Мислити так важко, тому більшість людей судить.

Якщо ти сперечаєшся з ідіотом, то, ймовірно, те ж саме робить і він ".

RIP Жванецький. Він говорив: "Або я буду жити добре, або мої твори стануть безсмертними. І життя знову повернулася в бік творів".

Боюся, що наш світ змінюється на краще тільки в одному сенсі: сьогодні ми готові перегризти сусідові горло за ще більш прекрасні ідеї, ніж вчора. Якщо Жванецький і хотів би стати неактуальним, навряд чи у нього це вийде.