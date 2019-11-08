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8 листопада • оновлено в 11:03
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"Піпл схаває" - це не про авіацію!" Президент МАУ розкритикував дослідження КМІС

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Президент авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Євгеній Дихне розкритикував дослідження КМІС щодо придбання авіаквитків та ставлення до авіакомпаній.

На своїй сторінці у Facebook він зазначив, що це дослідження викликає більше запитань, ніж відповідей. Зокрема, на його переконання, вибірка, згідно з якою людина просто купувала квитки один раз на 18 місяців, не є репрезентативною.

"Чому забули про тих, хто літає часто і кому реально є з чим порівнювати? А як гендерні, соціальні зрізи, рівень доходів?", – зазначає Дихне.

Євгеній Дихне

Євгеній Дихне

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Крім того, він звернув увагу на перелік авіакомпаній, представлених у дослідженні. Дихне зазначив, що якщо це вибірка лише по зареєстрованим в Україні, то зайві Wizz Air, Ryanair і Ernest і не вистачає Браво, Рози Вітрів, Азура і т.д. Якщо в цілому про тих, хто літає до нас, то не вистачає LOT, Alitalia, SAS, Lufthansa.

Крім того, на його думку деякі питання дослідження не є доречними.

"Як пасажири ставляться до конкретної компанії з переліку?" Та ніяк, вони ними просто не літали. Тому й відповіді "не знаю" на рівні 60%. "За однакових факторів, яку компанію виберете - українську чи іноземну?". Тобто, потрібно обирати саме між МАУ / Мотор Січ і WizzAir/ Ryanair / Ernest? Знову запитання: чому саме між ними, і що з чим порівнюєте? Мережеву МАУ з point to point Wizzair? Вам люди чітко відповіли "не знаю", - зауважив президент МАУ.

Він додав, що виступає за те, щоб не генерувати фантазійні аналізи і включати критичне мислення.

"Піпл схаває" - це не про авіацію, там все набагато складніше. Хоча, соціологи такі люди, що і на виборчих кампаніях можуть "дивні" результати показувати, коли соціологію замовляє конкретний кандидат. Цікаво, у авіації теж так працює?", - написав Дихне.

Як писав OBOZREVATEL, президент авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Євген Дихне виступив проти наявних у ній правил і пообіцяв їх змінити. Приводом став пост журналіста Богдана Болховецького про поганий сервіс на борту одного з літаків МАУ.

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Особа
Євгеній Дихне
Тег
МАУ
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