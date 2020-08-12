Пінгвіни в Антарктиді виявилися на межі зникнення: учений попередив про небезпеку

Пінгвіни, які мешкають в Антарктиді, зникнуть за час життя нинішніх дітей через зміни клімату.

Про небезпеку вимирання попередив дослідник і захисник океану Філіп Кусто, онук онук Жак-Іва Кусто, повідомляє РІА Новини.

"В Антарктиді цей рік був одним з найспекотніших в Антарктиді, там було +20 за Цельсієм. Така погода хороша для Каліфорнії, але не для Південного полюса. Що стосується тварин, то у нас є маленька дитина – дівчинка, і при її житті зникнуть пінгвіни з Антарктиди. Може бути, деякі види залишаться в Аргентині, але ті, що мешкають в Антарктиді, зникнуть", – сказав він.

За його словами, зараз захищено 6% морських акваторій. Якщо новий заповідник буде створено, то вдасться захистити 10% Світового океану.

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