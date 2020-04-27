Пилові бурі перетворюють поля України в пустелю: синоптик пояснив, хто винен
Однією з причин того, що на Чернігівщині, де пройшла піщана буря, поля перетворилися в піщану пустелю могла стати звичка фермерів вирубувати лісосмуги.
Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів кандидат географічних наук, синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кибальчич. За його словами, це відбувається через те, що лісосмуги покликані зменшити кількість пилу, яку переносять в весняний період, і перенесення снігу взимку.
"Взимку лісосмуги затримують сніг на полях, інакше все це здувається куди подалі на дороги. А навесні і влітку стримують перенесення пилу. Вирубка, це, звичайно, те, що збільшує фактор", – зазначив експерт.
Кибальчич уточнив, що чим далі, тим частіше бурі будуть повторюватися.
"З огляду на те, що клімат змінюється, особливо це видно в середньомісячних і середньорічних температурах. Кількість опадів не змінюється, а змінюється їх розподіл за часом. Вони стають більш рідкісні, але в той же час більш інтенсивні. Збільшується тривалість посушливих періодів, але коли опади випадають, вони носять стихійний характер і часом фіксується їх рекордна кількість", – додав синоптик.
Повну версію інтерв'ю читайте за посиланням.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кибальчич розповів, що через зміни клімату на півдні України можуть з'явитися пустелі і напівпустелі.