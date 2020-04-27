Пилові бурі перетворюють поля України в пустелю: синоптик пояснив, хто винен

Однією з причин того, що на Чернігівщині, де пройшла піщана буря, поля перетворилися в піщану пустелю могла стати звичка фермерів вирубувати лісосмуги.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів кандидат географічних наук, синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кибальчич. За його словами, це відбувається через те, що лісосмуги покликані зменшити кількість пилу, яку переносять в весняний період, і перенесення снігу взимку.

"Взимку лісосмуги затримують сніг на полях, інакше все це здувається куди подалі на дороги. А навесні і влітку стримують перенесення пилу. Вирубка, це, звичайно, те, що збільшує фактор", – зазначив експерт.

Так виглядають поля на Чернігівщині після сильного вітру Facebook Ігоря Кибальчича

Кибальчич уточнив, що чим далі, тим частіше бурі будуть повторюватися.

"З огляду на те, що клімат змінюється, особливо це видно в середньомісячних і середньорічних температурах. Кількість опадів не змінюється, а змінюється їх розподіл за часом. Вони стають більш рідкісні, але в той же час більш інтенсивні. Збільшується тривалість посушливих періодів, але коли опади випадають, вони носять стихійний характер і часом фіксується їх рекордна кількість", – додав синоптик.

Повну версію інтерв'ю читайте за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кибальчич розповів, що через зміни клімату на півдні України можуть з'явитися пустелі і напівпустелі.

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