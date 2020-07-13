Пілотний випуск "курсантів ДНР" показали у мережі: у лавах – поплічники терористів із "Миротворця"

Серед випускників так званого "Донецького вищого загальновійськового командного училища" в "ДНР" виявилися посібники терористів, що включені до української бази "Миротворець".

Про це розповів Telegram-канал Анатолій Штірліц. Він опублікував фотографії із соцмереж донецьких "випускників".

"Знайомтеся, вчорашній випускник ДонВОКУ Дмитро Єршов. У 2015 році приєднався до російсько-окупаційних військ, вступивши в навчальний заклад, створений і підконтрольний Кремлю.

На фото зі сторінки в ВК, датованому 23.09.2019 року, під час проходження навчання Дмитро "випадково" виконує вправу зі стрільби з ВСС "Вінторєз", який є тільки на озброєнні підрозділів ЗС РФ", – йдеться у повідомленні.

Випускник ДонВОКУ Дмитро Єршов (Telegram-канал Анатолій Штірліц)

Єршов постив у соцмережах фото проходження навчання (Telegram-канал Анатолій Штірліц)

Єршов стріляє з ВСС "Вінторєз", що стоїть на озброєнні в армії РФ (Telegram-канал Анатолій Штірліц)

Єршов потрапив у базу "Миротворець" (Telegram-канал Анатолій Штірліц)

"Ще в 2015 році Вікторія Ярова напівоголена викладала фото в соцмережах, де вона замотана в форму російсько-окупаційних військ "Спарта" і "Сомалі". Пізніше вона їх видалила. Вчора з рук окупантів отримала за свою попередню, а можливо, і справжню "роботу" погони "лейтенанта" вигаданої Дирляндії", – написав Штірліц

Ще одна випускниця Вікторія Ярова (Telegram-канал Анатолій Штірліц)

Ярова в формі терористичного підрозділу "Сомалі" (Telegram-канал Анатолій Штірліц)

Ярова в формі терористичного підрозділу "Спарта" (Telegram-канал Анатолій Штірліц)

У 2015 році Єршов приєднався до російсько-окупаційних військ (Telegram-канал Анатолій Штірліц)

Ярова викладала в соцмережах свої фото у військовій формі підрозділів терористів (Telegram-канал Анатолій Штірліц)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 12 липня, у тимчасово окупованому Росією Донецьку пройшов перший випуск 57 "курсантів Донецького вищого загальновійськового командного училища", які поповнять ряди терористів "ДНР" і "ЛНР".