Літав більше 14 років: загиблий пілот Boing виявився екскомандиром ескадрильї ЗСУ

Другий пілот українського Boing 737 Сергій Хоменко який загинув в авіакатастрофі в Ірані був колишнім командиром ескадрильї Збройних сил України і мав досвід польотів більше 14 років.

Про це повідомила в Facebook бригада транспортної авіації ім. авіаконструктора Олега Антонова (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Він почав свою авіаційну кар'єру льотчиком військово-транспортної авіації. Більше чотирнадцяти років літав у складі екіпажів літаків Ту-134, Ан-26, Ан-30. Пройшов шлях від командира авіаційного загону літаків Ту-134 до командира ескадрильї "Блакитна стежка", – розповіли в бригаді.

Загиблий пілот Boing виявився екскомандиром ескадрильї ЗСУ Facebook бригади транспортної авіації ім. авіаконструктора Олега Антонова

Відзначається, що Хоменко багато років очолював екіпажі, які виконували спостережні польоти в рамках Договору з відкритого неба в різних країнах світу. Він виховав не одного льотчика I класу.

Загиблий пілот Boing виявився екскомандиром ескадрильї ЗСУ Facebook бригади транспортної авіації ім. авіаконструктора Олега Антонова

"Професіонал своєї справи, льотчик від Бога, справедливий і вимогливий командир, і разом із тим людина широкої душі", – поділилися спогадами колеги загиблого пілота.

Що відомо про 9 членів екіпажу літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, читайте в нашому ексклюзиві.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", на борту якого перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).

Попередньо встановлено, що тіла загиблих в катастрофі українського лайнера Boeing 737, який впав біля аеропорту Тегерана, буде складно впізнати через високий ступінь пошкоджень.

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