"Пікнік заради життя": у Києві відзначать День двійнят і встановлять рекорд України

У неділю, 4 серпня, у Києві, на території ВДНГ (проспект Академіка Глушкова, 1) з 11:00 до 21:00 відбуватиметься всеміський благодійний "Пікнік заради життя", приурочений Всесвітньому дню двійнят.

Як повідомили організатори, також захід проведуть у підтримку передчасно народжених немовлят.

Під час "Пікніку" відбудеться встановлення рекорду України "Найбільша кількість візочків для двійнят і близнюків на одній локації".

Близнюки РБК-Україна/Рixabay.com

Метою є популяризація сім’і та здорового способу життя, привернення уваги до питання збереження вагітності та зменшення ризиків настання передчасних пологів, зокрема, при виношуванні двійні. Адже близько 70% багатоплідних вагітностей закінчуються раніше терміну, зазначили організатори.

Всі зібрані кошти від продажу квитків та сувенірної продукції будуть направлені на закупівлю обладнання (відкритої реанімаційної системи) для виходжування передчасно народжених немовлят для Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

У програмі заходу також лекторій для батьків, майстер-класи, шоу, квести для малюків, ляльковий театр, бібліотека, спортивні активності, сенсорні майданчики, лотереї та виступи відомих виконавців.

Організатором виступила ГО "Дитячи обійми", яка протягом двох років влаштовує свято для двійнят та їх батьків. На них було встановлено рекорд України по знаходженню найбільшої кількості двійнят та близнят на одній локації в один час.

Ще один організатор – Всеукраїнська асоціація батьків передчасно народжених дітей ГО "Ранні пташки", мета якої – надання інформаційної та психологічної підтримки родинам, в яких діти народилися раніше терміну.

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Пікнік Організатори заходу

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