Пік ще не настав: чому Україна може програти битву з коронавірусом

В умовах швидкого поширення пандемії коронавірусу в світі, відсутність вакцини та імунітету у населення, найкращим способом знизити ризик масового зараження є самоізоляція. Але не тільки карантин допоміг деяким країнам подолати спалах захворюваності, а й повне тестування своїх громадян на COVID-19.

Які можливості у України проводити більше тестів і чи допоможе це вже зараз зупинити поширення китайського вірусу – дізнавався OBOZREVATEL.

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Масове тестування як метод боротьби з коронавірусом

Ще в кінці лютого і на початку березня Південна Корея була на другому місці за кількістю заражених на COVID-19, але владі та медикам вдалося взяти під контроль спалах захворюваності методом поголовного тестування населення. В березні місяці країна щодня могла тестувати по 15 тис. осіб і провела вже понад 300 тис. тестів.

Тест на коронавірус "РБК"

За подібним сценарієм пішли і в Сінгапурі. З початку епідемії там заразилися 683 особи, з них 172 вже одужали, зафіксовано 2 смерті від коронавірусу. Кількість хворих і смертей могла бути значно вищою, якби в країні не стали масово проводити тести, яких вже налічується більше двох десятків тисяч.

На жаль, зробити щось подібне не змогли в Італії та Іспанії. Епідемія там почала розвиватися стрімко, в першу чергу через запізніле введення обмежень. Поки в окремих регіонах йшов великий приріст заражених, в інших місцеві жителі і туристи спокійно відвідували бари, ресторани, розважальні центри. Тепер же масове тестування не здатне зупинити спалах.

У Німеччині склалася дещо інша ситуація, активне тестування зараз дозволяє тримати під контролем усіх хворих, не даючи заражати інших. Зараз в країні є можливість проводити більше 160 000 тестів на тиждень, для цього працює ціла мережа німецьких лабораторій.

До того ж німцям вдалося значно скоротити кількість померлих завдяки великій кількості обладнаних, в тому числі і апаратами ШВЛ, місць для лікування.

Тест на коронавірус "Українська правда"

Україна не готова

Що ж стосується нашої країни, то за станом на 26 березня Центром громадського здоров'я було проведено близько 1050 ПЛР-тестів, ще меншу кількість провели в обласних лабораторіях. І цього катастрофічно мало.

На 27 березня офіційно підтверджено 218 випадків коронавірусу серед українців, але вірусологи стверджують, що заражених у рази більше. За останні 10 днів в Україні з-за кордону повернулися десятки тисяч наших співгромадян, частина з яких може бути потенційними носіями вірусу. З урахуванням того, що інкубаційний період становить як мінімум 14 днів, весь цей час людина може не підозрювати про своє захворювання і поширювати вірус в маси.

Епідемія коронавируса в Україні "Деловая столица"

Щоб цього не допустити, потрібно було тестувати кожного, але в України просто немає можливостей.

"Що стосується ПЛР-тестів, обладнання немає, воно дороге, реактивів немає, і вони ще дорожче. Їх немає навіть у тій кількості, яка могли б поставити на ринок України. Припустимо, навіть якщо закупити обладнання і поставити по великих лабораторіях і навчити персонал, головна проблема – це реактиви. Тому що вони тільки розроблені і поки немає випуску в масштабній кількості", – розповіла в коментарі OBOZREVATEL інфекціоністка Анна Григорчик.

Але це не єдина причина, через яку епідситуація в Україні не знаходиться на достатньому контролі. У нас немає можливостей повністю ізолювати вже підтверджених хворих, і не проводяться жодні заходи щодо забезпечення карантину для тих, хто може бути потенційно заражений.

"Що у нас відбувається? Джерело захворювання, замість того, щоб його ізолювати на два інкубаційні періоди, тобто на 14 днів, як мінімум, а краще на 28 днів, просто відпускають в народ. Йому кажуть сидіти в квартирі, де є сім'я. А сім'я при цьому виходить на вулицю і контактує з іншими людьми, і далі розносить інфекцію", – пояснює всю небезпеку ситуації інфекціоністка.

За словами Григорчик, у нас ще є шанси зупинити епідемію, але тільки якщо будуть зроблені якісні заходи щодо ізоляції хворих та діагностиці.

"У зворотному випадку вона зупиниться тільки тоді, коли перехворіє основна частина населення і виробиться колективний імунітет", – зазначила вона.

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