Пік коронавірусу в Україні "збитий": епідеміологиня озвучила прогноз

Наразі епідемія COVID-19 в Україні перебуває на "плато", пік був "збитий" завдяки своєчасному запровадженню перших карантинних обмежень.

Про це в ефірі ObozTV розповіла лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська. За її словами, зростання кількості нових випадків зараження пов'язане з двома причинами – ослабленням карантину і збільшенням кількості тестів на COVID-19.

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"Звичайно, коли послаблюється карантин, люди починають більш активно спілкуватися одне з одним, починають відвідувати ті місця й установи, які були закриті, починають користуватися громадським транспортом, де дуже важко дотримуватися соціальної дистанції", – пояснила вона.

Разом із тим, за оцінками епідеміологині, оскільки зростання кількості нових випадків менше 5%, це не становить загрози.

Пік коронавірусу в Україні "збитий"

Вона наголосила, що сплеску захворюваності вдасться уникнути, якщо і громадяни, і власники закладів, які відкрилися завдяки ослабленню карантину, будуть відповідально підходити до гігієнічних правил, рекомендованих на період карантину.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві компанія чоловіків побила водія трамвая, який попросив їх надягти захисні маски.