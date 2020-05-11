Пік коронавірусу в Україні зміститься: науковці КПІ проаналізували поширення епідемії

Вчені Світового центру даних "Геоінформатика та сталий розвиток" при КПІ ім. Ігоря Сікорського представили нові результати моделювання поширення пандемії коронавірусу регіонами України.

Дослідження здійснювалися з використанням методів технічного аналізу часових рядів на основі індикаторів "zigzag" та "supertrend", що широко застосовуються для відстеження основних тенденцій поведінки фондових ринків, які за характером волатильності подібні до поведінки процесів поширення пандемії. Бралися до уваги відмінності комунікації населення, різні релігійні традиції, нерівномірність міграційних потоків, регіональні особливості протидії та боротьби з хворобою тощо.

Згідно з проведеним аналізом, функція швидкості змінювання кількості випадків COVID-19 в Україні набула свого максимуму на 51-52 день від першого зареєстрованого хворого, а саме 22 квітня 2020 року, в м.Києві – 16 квітня. Після досягнення цього максимуму внаслідок застосування карантинних заходів відбувся "злам" попередньої тенденції та розпочалося зниження швидкості зростання кількості випадків захворювання, як це й передбачалося в першому дослідженні київських політехніків.

Коронавірус в Україні delo.ua

Зараз у столиці спостерігається тенденція на спад кількості нових хворих за день. Тренд на зростання зауважують у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській та Львівській областях. У Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Полтавській та Тернопільській областях – тренд на спадання кількості нових інфікованих. У Житомирській, Івано-Франківській, Одеській, Рівненській, Харківській, Черкаській та Чернівецькій областях ситуація стабільна. Менш як 200 хворих зафіксовано в Донецькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій та Чернігівській областях – у цих регіонах даних для аналізу замало.

Вчені також надали результати короткострокового прогнозного моделювання кількості хворих на COVID-19 в Україні та м. Києві на 11.05.20-15.05.20. Зазначається, що на десятиденному відрізку часу (06.05.20-15.05.20) характер розвитку пандемії набуває більш чіткого лінійного характеру з рівнем "плато" – (400-550) нових інфікованих на день. Такий характер розвитку процесу здатен продовжитися до третьої декади травня 2020 року, протягом якої може настати пік пандемії. Після чого пандемія, ймовірно, піде на спад (кількість щоденно інфікованих буде стійко нижчою за кількість людей, що щоденно одужують).

Для міста Києва протягом десятиденного відрізку часу (06.05.20-15.05.20) процес розвитку пандемії поки що має більш нестаціонарний характер з ймовірною порівняно високою волатильністю цього процесу наступного тижня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами української епідеміологині, пік захворюваності на коронавірус в Україні може зміститися на 10 днів. Його очікують після закінчення травневих свят – орієнтовно до 19 травня.

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