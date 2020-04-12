Пік коронавірусу в Україні буде менш агресивним: Ляшко назвав точну дату

Суспільство 11:31, 12.04.2020

Пік епідемії коронавірусу COVID-19 в Україні очікується 17 квітня.

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Як заявив в інтерв’ю LB.ua головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, якщо українці будуть дотримуватися карантинних заходів, то пік коронавірусу пройде на невисоких показниках.

Віктор Ляшко

"Але динаміка може бути різна. Це новий вид збудника, він може повести себе несподівано. Зараз ми накладаємо наш сценарій на той сценарій, який був в європейських країнах, і чітко бачимо, що завдяки тому, що ввели превентивні заходи, від 100 до 1000 випадків ми йшли більше днів, ніж, наприклад, Італія. Від 1000 до 10 000 теж ідемо повільніше, побачимо, як дійдем", – зазначив він.

Ляшко підкреслив, що в Україні тестують на коронавірус усіх, кого потрібно тестувати.

"Але це на національному рівні ми так бачимо. Коли виїжджають колеги в регіони, то бачать, де порушуються наші алгоритми. Проте чарівний пендель врятує цей світ і Україну в тому числі", – додав головний санлікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за оптимістичним сценарієм Міністерства охорони здоров’я України, коронавірусом COVID-19 буде інфіковано не більше 2% населення країни.

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