Пік епідемії в Україні буде в січні-лютому, статистику можна множити на 5, – лікар

Пік епідемії коронавірусу в Україні буде досягнуто в січні-лютому, а нинішню статистку в 12-13 тис. хворих можна множити на 5.

Про це OBOZREVATEL сказав головний лікар медичного центру "Біокурс" Тарас Жиравецький. На його думку, наразі Україна тільки розганяється, хоча цей період у нас вважається як друга хвиля.

"Пік повинен настати десь у січні-лютому – тоді буде найбільше навантаження на тих, хто захворів і потрапив до стаціонару. Далі підемо вниз. Зараз ми тільки розганяємося, хоча вважається це як друга хвиля. Важко сказати, скільки хворих виявлятимуть у пік. Навіть нинішню статистку в 12 тис. можна множити на 5", – припустив лікар.

На уточнення OBOZREVATEL, чому на 5, а не на 3, як оцінює Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), Жиравецький зазначив, що не всі хворі зі статистики потрапляють до лікарень.

"Навіть кожен третій не потрапляє в стаціонар і не кожен десятий. Думаю, десь 32 тис. хворих на добу у нас є. Але колективного імунітету поки немає. Він настає, коли перехворіє 60-70 відсотків населення", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тарас Жиравецький пояснив, що складний перебіг коронавірусу притаманний людям старшим від 35 років. За його словами, останнім часом стали частіше хворіти молоді, що пов'язано із загальним збільшенням кількості хворих.