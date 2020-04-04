Пік епідемії коронавірусу в Україні почнеться через 10 днів – МОЗ

Пік епідемії коронавірусу COVID-19 в Україні почнеться орієнтовно з 14-15 квітня.

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Як розповів на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, в цей час почнеться масове надходження в лікарні важких хворих.

Віктор Ляшко

"Це може привезти до великої кількості негативних наслідків, в тому числі летальних", – зазначив він.

За словами Ляшка, завдання кожного українця – свідомо ставитися до свого здоров'я і дотримуватися правил карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль екстрено звернувся до українців та оголосив про посилення карантинних заходів через коронавірус.

Окрім усього іншого, забороняється з 6 квітня: перебування в громадських місцях без одягненої маски, респіратора; переміщення групою більш ніж по двоє людей (крім випадків службової необхідності та супроводу дітей); перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу батьків тощо.

Раніше заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив. що пік епідемії коронавірусу припаде приблизно на 15-25 квітня.

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