Пік коронавірусу в багатьох країнах пройдено: епідеміологиня пояснила позитивну динаміку

Щоденне зменшення кількості інфікованих коронавірусом у певних країнах (Іспанія, Німеччина, Австрія, Польща. – Ред.), зокрема в Італії, свідчить про те, що пік епідемії у багатьох із них пройдений.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказала українська епідеміологиня Лариса Мухарська, коментуючи дані центру Джона Гопкінса. Так, за минулу добу діагностували 58 800 нових заражень, що на 11 500 менше, ніж 13 квітня.

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"У певних країнах, де щоденне збільшення кількості інфікованих було досить активним (як-от у тій же Італії) і де реєстрували по декілька тисяч людей на добу, вже почали зауважувати зменшення. Пік епідемії в багатьох із них пройдений. Однак все ще є держави, де спостерігається зростання захворюваності. Подекуди виявляють дуже багато осіб, а подекуди вже значно менше. Тому говорити про пік пандемії на всій планеті загалом – поки що складно", – зазначила вона.

Коронавірус у світі 5 канал

Світова статистика щодо зараження коронавірусом демонструє, що в США, Франції, Великобританії, Росії щодня реєструють збільшення кількості хворих.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, найближчими місяцями кількість інфікованих коронавірусом у світі почне зменшуватися, але не через карантин, а через "природну хвилю самої епідемії".