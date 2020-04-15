Пік коронавірусу у багатьох країнах пройдено: епідеміолог пояснила позитивну динаміку

Щоденне зменшення кількості інфікованих короновірусом у певних країнах (Іспанія, Німеччина, Австрія, Польща – Ред.), зокрема в Італії, свідчить про те, що пік епідемії у багатьох із них пройдений.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказала українська епідеміологиня Лариса Мухарська, коментуючи дані центру Джона Гопкінса. Так, за минулу добу діагностували 58 800 нових інфікувань, що на 11 500 менше, ніж 13 квітня.

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"У певних країнах, де щоденне зростання кількості інфікованих було досить активним, наприклад, в тій же Італії, реєстрували по декілька тисяч людей на добу, вже почали відмічати зменшення інфікування. Пік епідемії у багатьох з них пройдений. Однак все ще є країни, де відмічається зростання захворюваності. Подекуди реєструють дуже багато людей, а подекуди вже значно менше. Тому говорити про пік пандемії на всій планеті в цілому – поки що складно", – зазначила вона.

Коронавірус у світі 5 канал

Як свідчить світова статистика по зараженню коронавірусом, в США, Франції, Великобританії, Росії поки що щодня реєструють збільшення кількості хворих.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, найближчими місяцями кількість інфікованих коронавірусом у світі почне зменшуватися, але не через карантин, а через "природну хвилю самої епідемії".

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