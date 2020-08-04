Пік COVID-19 в Україні ще попереду: вчені дали прогноз до кінця серпня

До кінця серпня загальна кількість хворих на коронавірус (COVID-19) в Україні може досягти 110-115 тисяч.

Такий прогноз в своєму звіті дали українські вчені НТУ "КПІ ім. Сікорського". Відзначається, що в серпні прогнозні тренди мають високу волатильність і щоденний приріст кількості нових хворих буде коливатися в районі 800-1500 оcіб.

Відзначимо, що на сьогоднішній день число заражених на коронавірус в Україні перевищило 73 тисячі. Щодня додається 900-1100 нових хворих.

"Коефіцієнт кореляції між кількістю інфікованих і кількістю проведених тестів ПЛР-методом є досить високим. Грунтуючись на цій залежності, зроблений прогноз, що за умови збереження характеру зростання кількості ПЛР-тестів кількість виявлених хворих людей в Україні на кінець серпня досягне рівня приблизно 110-115 тисяч", – заявили вчені.

Нагадаємо, як раніше розповів OBOZREVATEL віце-президент НАН, доктор фізико-математичних наук Анатолій Загородній, в прогнозі робочої групи Національної академії наук з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні говорилося, що до 4 серпня, число нових інфекцій збільшиться і буде коливатися в межах 905-1260, із середнім добовим показником 1080. Для порівняння минулого тижня було менше – 763 випадки .

Крім того, лікар-інфекціоніст, колишній глава Центру громадського здоров'я України Володимир Курпіта розповів, що карантин в Україні триватиме, як мінімум, весь 2021 рік. За його словами, причина полягає в тому, що раніше не зможе сформуватися колективний імунітет, а вакцина від коронавірусу не буде широко доступною.

Як писав OBOZREVATEL, в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що епідемія коронавірусу має дещо інший сценарій в Україні, ніж в Європі. Так, в Україні фіксується значно менша кількість інфікування і летальних випадків від COVID-19 серед літніх, однак більше – серед дітей і вагітних.