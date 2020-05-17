Пік COVID-19 в Україні ще попереду: науковці спрогнозували, коли пандемія піде на спад

Спад пандемії коронавірусу COVID-19 в Україні припаде на кінець травня, водночас пік захворюваності ще попереду.

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Такі дані озвучили в Світовому центрі даних "Геоінформатика і сталий розвиток" при Київському політехнічному інституті імені Сікорського. Звіт науковців опублікований на сайті Центру.

За їхніми словами, на 15-денному відрізку часу (з 6 по 20 травня) характер розвитку пандемії набуває лінійнішого характеру з "плато" на рівні 400-550 нових інфікованих на день.

Пік захворюваності на COVID-19 в Україні ще попереду

Згідно з результатами моделювання такої ситуації, розвиток пандемії може тривати до третьої декади травня 2020 року, протягом якої, ймовірно, настане пік захворюваності.

"Після цього пандемія, ймовірно, може піти на спад, тобто кількість щоденно видужалих буде стійко більшою за кількість щоденно інфікованих", – йдеться в прогнозі.

Водночас науковці звертають увагу, що кожного дня кількість тих, хто поборов COVID-19, в Україні наближається до кількості заражених. Тобто, в третій декаді травня цей баланс може стати стійко позитивним, що й засвідчить початок спаду пандемії.

Підкреслимо, що відповідні дані науковці отримали, використовуючи багатошарову нейронну мережу Back Propagation. Середня абсолютна похибка у відсотках прогнозу не перевищує 2,2%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 17 травня в Україні офіційно підтверджено 18 291 випадок коронавірусу COVID-19. Водночас 433 із них були виявлені тільки за останню добу.