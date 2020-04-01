"Пийте пиво": Комаровський дав несподівану пораду на час карантину

В умовах самоізоляції здоровим людям можна вживати пиво, але хворим краще утриматися від алкоголю.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ Про коронавірус

Про це заявив відомий український лікар Євген Комаровський, відповідаючи на питання щодо COVID-19. Відповідне відео опубліковано в його Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"У самоізоляції пиво здоровій людині можна, але пам'ятайте, що пиво дуже калорійний напій, тому, якщо ви на самоізоляції виключно лежите на дивані, то після закінчення карантину просто не вийдете з квартири", – зазначив він.

Пиво "Комсомольська правда"

Однак хворим людям краще утриматися від алкогольних напоїв, але можна робити запаси.

"Якщо ж ви хворі, то алкоголь не потрібен. Але, робити запаси безалкогольного пива – дуже круто, там і калію багато, і вітамінів групи В, і взагалі, це дуже крута штука", – сказав Комаровський.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, відомий український педіатр Євген Комаровський рекомендував на карантині пити кока-колу замість вітчизняних напоїв.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!