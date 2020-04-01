"Пийте пиво": Комаровський дав несподівану пораду на час карантину

В умовах самоізоляції здоровим людям можна вживати пиво, але хворим краще утриматися від алкоголю.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ Про коронавірус
Про це заявив відомий український лікар Євген Комаровський, відповідаючи на питання щодо COVID-19. Відповідне відео опубліковано в його Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"У самоізоляції пиво здоровій людині можна, але пам'ятайте, що пиво дуже калорійний напій, тому, якщо ви на самоізоляції виключно лежите на дивані, то після закінчення карантину просто не вийдете з квартири", – зазначив він.
Пиво
"Комсомольська правда"
Однак хворим людям краще утриматися від алкогольних напоїв, але можна робити запаси.
"Якщо ж ви хворі, то алкоголь не потрібен. Але, робити запаси безалкогольного пива – дуже круто, там і калію багато, і вітамінів групи В, і взагалі, це дуже крута штука", – сказав Комаровський.
Спецвипуск на свіжому повітрі! ⠀ Інструкція по самопорятунку: https://youtu.be/8zakCOohBWo Зручна сторінка з усіма відповідями: https://bit.ly/2UJk6Rq Антисептик своїми руками: https://youtu.be/-ficfbDLhmY ⠀ 211. Смертність і летальність. 212. Чому кола, а не лимонад? 213. Передається вірус в море, океані? 214. Гаряча вода при митті рук ефективніше? 215. Як правильно обробити б / у ліжко? 216. Комбіновані ліки від застуди підходять? 217. Перекис водню в ніс. 218. Ризик запустити хворобу. 219. Лимон і сода для профілактики. 220. хантавірус. 221. Маски в мікрохвильовій печі (там же затиск для носа!). 222. Переїхати до бабусі і дідуся? 223. Антибіотик і коронавірус. 224. Як дізнатися, перехворів коронавірусів людина чи ні? 225. Денатурат для дезінфекції. 226. Яку замовляти маску або респіратор? 227. Скільки можна випити рідини без шкоди? 228. Як не піти в лікарню, якщо потрібен лікарняний? 229. Чи передається вірус через папір? 230. Як поводитися з літніми батьками? 231. Правила застосування пульсоксиметра. 232. Цукор, фахівці і імунітет. Хто правий? 233. Де грань між "лікуєтеся вдома" і "пізно звернулися"? 234. Вірус - це мікроб чи ні? 235. Вода з милом на прогулянку як антисептик. Ефективно? 236. Пиво можна? 237. Сон з відкритим вікном. 238. Хто буде купувати ліки в лікарні? 239. Чому ви заперечуєте користь імуноглобуліну? 240. Бліц (багато різного, дивного і веселого). ⠀ # докторкомаровскій # коронавірус # вірус # епідемія # новини # хвороба # ГРВІ # здоров'я # питання
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, відомий український педіатр Євген Комаровський рекомендував на карантині пити кока-колу замість вітчизняних напоїв.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".