Пи$дец - самое емкое слово, отписывающее нашу медицину.

Ситуация в семье друга.

У тещи, которая 1,5 месяца провела на даче в самоизоляции - случился инфаркт, скорая отвозит в местную больницу.

Там делают, согласно новых требований, тест на антитела коронавируса и... как бы выявляется, что они есть!

Внимание - не сам короновирус, а 1,5 полоски на тесте (точность которых 30%), выявляющем антитела.

В больнице паника.

Врач в неадеквате, верещит за уголовную ответственность и выпихивает тяжелобольную.

Больную в тяжелом состоянии собираются отправить хрен знает куда в Переяслав Хмельницкий в убитую больницу.

Скорых для тяжелобольных инфарктников с коронавирусом нет.

Семья в шоке.

Больная с инфарктом, реально на пороге жизни и смерти.

Не буду углубляться в подробности, но в данном случае ситуация благополучно разрешилась.

Приехавшая частная скорая, посмотрев на тест с 1,5 полосками, покрутила пальцем у виска, оценив адекватность главврача больницы.

Сданный лабораторный тест не подтвердил наличие коронавируса.

Больную в итоге перевезли в нормальную больницу с адекватными врачами.

И она идёт на поправку.

А что если бы ее повезли в Переяслов, представляете себе риски?

Подобная ситуация лишний раз показала глубину пи$деца и неадекватности нашей системы здравоохранения...

А что там у нас с медреформой?