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Підземні ходи, таємні кімнати та курилка: опублікований фоторепортаж із Ради

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Опубліковано новий фоторепортаж з будівлі Верховної Ради, де показані її головні приміщення і приховані від сторонніх очей кімнати.

Потрапити в український парламент можна кількома шляхами: підземними переходами з будівлі комітетів ВР, з центральних великих дверей з боку площі Конституції, з бічних - з боку вулиці Грушевського. Також є двері з заднього входу, пише "УП".

На кожному з входів є металеві рамки і пости Управління держохорони, де перевіряють речі і документи відвідувачів Ради. На першому поверсі парламенту є два гардероба – окремо для відвідувачів і окремо для нардепів. На мінус першому поверсі знаходиться конференц-зал і їдальня ВР. Також на цокольному поверсі знаходиться кімната з великим столом для переговорів в Раді.

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На другому поверсі розташовані кулуари і сесійна зала. У правому крилі кулуарів розташований прес-поінт, де парламентарії дають брифінги для преси.

На другому поверсі розташована також закрита частина будівлі, куди можуть пройти тільки депутати і їх помічники. Там знаходиться кімната відпочинку з телевізором, шкіряними диванами, круглим столом, посередині якого стоїть табличка з попередженням про заборону куріння, і прохід до кабінету спікера Верховної Ради Андрія Парубія.

На третьому поверсі розташовується кабінет першої віце-спікерки ВР Ірини Геращенко, кабінети інших працівників Ради, а також великий зал для прийому офіційних делегацій.

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У відкритій частині третього поверху є ще одні кулуари. Там проходять виставки картин, фото, а також круглі столи за участю депутатів.

При цьому на третьому поверсі є туалет, який нардепи використовують, як місце для куріння, хоча це заборонено.

Будівля ВР

Будівля ВР

Українська правда

Внутрішній двір ВР

Внутрішній двір ВР

Українська правда

Підземні ходи, таємні кімнати та курилка: опублікований фоторепортаж із Ради

Українська правда

Підземні ходи, таємні кімнати та курилка: опублікований фоторепортаж із Ради

Українська правда

Перший поверх

Перший поверх

Українська правда

Ккоридори

Ккоридори

Українська правда

Їдальня

Їдальня

Українська правда

Буфет

Буфет

Українська правда

Підземні ходи, таємні кімнати та курилка: опублікований фоторепортаж із Ради

Українська правда

Підземні ходи, таємні кімнати та курилка: опублікований фоторепортаж із Ради

Українська правда

Кабінет спікера Андрія Парубія

Кабінет спікера Андрія Парубія

Українська правда

Підземні ходи, таємні кімнати та курилка: опублікований фоторепортаж із Ради

Українська правда

Підземні ходи, таємні кімнати та курилка: опублікований фоторепортаж із Ради

Українська правда

Підземні ходи, таємні кімнати та курилка: опублікований фоторепортаж із Ради

Українська правда

Підземні ходи, таємні кімнати та курилка: опублікований фоторепортаж із Ради

Українська правда

Зал для переговорів

Зал для переговорів

Українська правда

Місце для брифінг

Місце для брифінг

Українська правда

Сесійна зала

Сесійна зала

Українська правда

Підземні ходи, таємні кімнати та курилка: опублікований фоторепортаж із Ради

Українська правда

Підземні ходи, таємні кімнати та курилка: опублікований фоторепортаж із Ради

Українська правда

Туалет (курилка)

Туалет (курилка)

Українська правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна попередили про загрозу перед позачерговими виборами до Верховної Ради.

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Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Закон Порядок
Закон Порядок
покажите как жили депутаты до избрания и во время каденции.во сколько раз увеличилась жилплощадь.одним словом-благосостояние слуг народа.а то показывают ,что было построено в УССР
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