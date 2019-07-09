Підземні ходи, таємні кімнати та курилка: опублікований фоторепортаж із Ради

Опубліковано новий фоторепортаж з будівлі Верховної Ради, де показані її головні приміщення і приховані від сторонніх очей кімнати.

Потрапити в український парламент можна кількома шляхами: підземними переходами з будівлі комітетів ВР, з центральних великих дверей з боку площі Конституції, з бічних - з боку вулиці Грушевського. Також є двері з заднього входу, пише "УП".

На кожному з входів є металеві рамки і пости Управління держохорони, де перевіряють речі і документи відвідувачів Ради. На першому поверсі парламенту є два гардероба – окремо для відвідувачів і окремо для нардепів. На мінус першому поверсі знаходиться конференц-зал і їдальня ВР. Також на цокольному поверсі знаходиться кімната з великим столом для переговорів в Раді.

На другому поверсі розташовані кулуари і сесійна зала. У правому крилі кулуарів розташований прес-поінт, де парламентарії дають брифінги для преси.

На другому поверсі розташована також закрита частина будівлі, куди можуть пройти тільки депутати і їх помічники. Там знаходиться кімната відпочинку з телевізором, шкіряними диванами, круглим столом, посередині якого стоїть табличка з попередженням про заборону куріння, і прохід до кабінету спікера Верховної Ради Андрія Парубія.

На третьому поверсі розташовується кабінет першої віце-спікерки ВР Ірини Геращенко, кабінети інших працівників Ради, а також великий зал для прийому офіційних делегацій.

У відкритій частині третього поверху є ще одні кулуари. Там проходять виставки картин, фото, а також круглі столи за участю депутатів.

При цьому на третьому поверсі є туалет, який нардепи використовують, як місце для куріння, хоча це заборонено.

Будівля ВР Українська правда

Внутрішній двір ВР Українська правда

Українська правда

Українська правда

Перший поверх Українська правда

Ккоридори Українська правда

Їдальня Українська правда

Буфет Українська правда

Українська правда

Українська правда

Кабінет спікера Андрія Парубія Українська правда

Українська правда

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Українська правда

Українська правда

Зал для переговорів Українська правда

Місце для брифінг Українська правда

Сесійна зала Українська правда

Українська правда

Українська правда

Туалет (курилка) Українська правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна попередили про загрозу перед позачерговими виборами до Верховної Ради.

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