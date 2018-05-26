"Перегнули": що думають українці про зростання цін через фінал Ліги чемпіонів

Таксі за 1500, ніч в готелі за 190 тисяч і фірмовий чай по 55 гривень - такими цінами радо зустрів Київ уболівальників на фіналі Ліги чемпіонів. Деякі фани навіть змушені були здати свої квитки на матч, оскільки не змогли собі дозволити кілька днів перебування в столиці України.

І поки одні наші співвітчизники нахабніють і пропонують зняти у них квартиру-мотлох за шалені гроші, OBOZREVATEL запитав у читачів, чи вважають вони виправданим підвищення цін під час проведення фіналу ЛЧ.

54% опитаних вважають, що заробити на туристах ніхто не заважав, але Київ перегнув палицю з цінами.

37% дотримуються схожої думки і стверджують, що підвищення не є виправданим, і, не дивлячись на грандіозну подію, потрібно залишатися людьми.

І тільки 7% читачів вважають, що ціни можна підвищувати, якщо вже ми тягнемося до Європи.

Всього в голосуванні взяли участь 1427 осіб.

І хоч в більшості випадків підвищення цін в Києві було явним нахабством, деякі вболівальники теж поводилися дуже нестримно. Гори сміття в кущах і пляшки в фонтанах парку Шевченка обурили мережу.

Як писав OBOZREVATEL, уболівальників здивували ціни в столиці України.