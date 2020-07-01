Підвищення пенсії та кримінальна відповідальність для п'яних водіїв: що зміниться в Україні з 1 липня

Українців з 1 липня чекає ряд змін: підвищення прожиткового мінімуму і соціальних виплат, посилення покарання для п'яних водіїв, зростання тарифу на транспортування блакитного палива.

OBOZREVATEL розповідає про головні нововведення другого місяця літа.

Підвищення прожиткового мінімуму і пенсій

З 1 липня 2020 року в Україні буде планово підвищено рівень прожиткового мінімуму:

загальний показник прожиткового мінімум зросте до 2118 грн, тобто на 91 грн.

для працездатних осіб він складе 2197 грн (був 2102 грн);

для осіб, які втратили працездатність – 1712 грн (був 1638).

Це автоматично спричинить і зростання мінімальних пенсій – з 1638 до 1712 грн, тобто на 74 грн. Зокрема підвищення торкнеться тих пенсіонерів, чий стаж менше необхідного мінімуму. Таких в Україні налічується близько 80 тисяч осіб.

Нові штрафи за водіння в нетверезому стані

1 липня набуває чинності закон за водіння в нетверезому стані – штрафи збільшуються від 10,2 тисяч грн до 17-34 тисяч грн. А в разі повторного порушення він складе 51 тисячу грн. Головне нововведення – водіння у нетверезому вигляді буде кваліфіковано як кримінальний злочин, а не як адміністративне порушення.

Водіння у нетверезому вигляді буде кваліфіковано як кримінальний злочин

За що загрожує штраф:

керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння, або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;

передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп'яніння чи під впливом таких лікарських препаратів;

відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження медичного обстеження на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;

вживання водієм транспортного засобу після ДТП за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі, або після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу поліцейського, до проведення уповноваженою особою медичного обстеження до ухвалення рішення про звільнення від проведення такого медичного обстеження.

В Україні запрацюють кінотеатри

З 2 липня в Україні дозволили працювати кінотеатрам. Але подивитися кіно можна буде тільки за умови дотримання карантинних обмежень. Головною умовою дозволу відкриття кінотеатрів є заповненість залів не більше, ніж на 50%.

Згідно з повідомленням міністра культури Олександра Ткаченка, кінотеатри зможуть використовувати розсадження глядачів в шаховому порядку.

Можливість самостійного вибору постачальника газу

З 1 липня в українців з'явиться можливість самим обирати постачальника газу, виходячи з якості сервісу і умов оплати. Для зміни постачальника необхідно відправити заяву-приєднання та документи, що ідентифікують особу, новому постачальнику. Після вже новий постачальник повинен вирішити всі формальності – з угодами і старим постачальником.

Абонплата на газ

Весь газ в кубометрах, який ви витратили з 1 жовтня 2018 го по 30 вересня 2019 року, множать на тариф і ділять на 12 місяців. Те, що вийшло – абонплата. І у кожного регіону є свій тариф.

Вже з 1 липня "голі" тарифи в середньому підвищать на 24%. Наприклад, тариф в Мелітополі збільшиться з 1,06 до 1,4 грн за куб. І якщо ваша абонплата – 60 кубів, то в червні ви заплатите 72 грн, а в липні – вже 84 грн. Таке подорожчання може легко покрити можливе зниження цін на 5-7%.

Дізнатися докладніше, як зміняться ціни в різних регіонах, можна, ознайомившись з таблицями:

У липні за рішенням комісії в рази подорожчає абонентська плата на газ

У липні за рішенням комісії в рази подорожчає абонентська плата на газ

Курс долара може вирости

У липні курс гривні по відношенню до долара може дійти до позначки 27 грн/$. Цьому є кілька причин: у МВФ вважають, що ВВП країни скоротиться на 8,2%, що на 0,5 процентного пункту нижче квітневого прогнозу. МВФ також прогнозує, що зовнішній борг України через пандемію збільшиться в 2020 році до 93% ВВП країни, в той час як в 2019 році він становив 78,8% ВВП.

На світових фінансових ринках напередодні трапився розпродаж, фондові ринки і сировина обрушилися більш ніж на 5% на тлі побоювань нової хвилі пандемії. Країни, що розвиваються на тлі таких побоювань стають непривабливими для інвесторів, що відбивається на падінні вартості активів і валют цих країн. Україна не виняток.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 червня Пенсійний фонд України розробив і впровадив нову сервісну послугу – автоматичне призначення пенсії. Для цього необхідно заповнити анкету-заяву, додати скановані копії документів, за допомогою КЕП підписати анкету-заяву і відправити її до територіального органу Пенсійного фонду.