Підвези медика. Як українці допомагають одне одному пережити карантин

Щойно в Україні призупинили роботу метро й залізничного транспорту, українці почали відразу ж шукати альтернативні шляхи, як добиратися на роботу.

І тут на допомогу одне одному прийшли самі українці. У соцмережах стали з'являтися групи, де можна знайти супутника й абсолютно безкоштовно або "за бензин" прибути на робоче місце.

"Я вчора вже скористалася цим каналом у Telegram. Мені терміново потрібно було з "Дорогожичів" доїхати до "Лівобережної", щоб забрати документи. Домовилася з водієм Андрієм, він прямував туди додому. Не просив жодної копійки, але я йому таки всунула 20 гривень", – розповідає OBOZREVATEL киянка Олена Чорна.

До речі, допомагають дістатися на роботу і медикам. У тому ж Telegram створений канал MedHelpKyiv, де саме лікарі, медсестри можуть попросити допомогу – обов'язково хтось відгукнеться та підвезе. Причому доставити до лікарні можуть навіть на мотоциклі.

"Живу в районі вул. Амосова, можу в діапазоні 7:00 – 9:00 відвезти медика на роботу", – пише Олександр.

Такий же ресурс з'явився і для медпрацівників у Рівному. Ректор Рівненської духовної семінарії Олександр Третяк повідомив, що у них запущений флешмоб "Допоможи медику". Його можна знайти й на Telegram-каналі https://t.me/HelpDoctorRivne.

Крім того, закликають допомогти медикам і у Львові. На Facebook-сторінці громадської організації "Варта 1" також просять приєднатися до цієї акції.

"Дорогі автомобілісти, величезне прохання до вас. Якщо ви маєте серед сусідів лікарі та прямуєте на роботу, запропонуйте їх підвезти. Давайте більше піклуватися одне про одного, наскільки це можливо в умовах карантину", – звертаються в МВС.

Але першого дня закриття метро доброзичливі водії навіть самі гальмували на зупинках, де було багато людей, та пропонували довезти на роботу саме медпрацівників.

"Я стояла на зупинці в районі Позняків. Аж ось під'їхала "Шкода", водій вийшов і голосно запитав, чи є тут лікар або медсестра. Відгукнулися двоє, і він запропонував їм сісти в машину й безкоштовно довезти до роботи. Я так здивувалася", – розповідає киянка Лідія Локтіонова.

Але не тільки медикам допомагають цими днями.

Наприклад, київський ресторан "ЛяГушка по-київськи" після закриття приготувала обіди для літніх людей. Як розповіла одна із засновниць Олеся Остаф'єва, вони вирішили все, що залишилося, використовувати для благодійності. І всі обіди роздали особам похилого віку, які живуть поруч із закладом.

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