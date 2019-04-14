"Підтримую без любові": ведуча 1+1 зробила несподівану заяву про вибори президента

Ведуча телеканалу "1+1" Юлія Бориско, яка відкрито підтримала чинного президента України Петра Порошенка, пояснила свою позицію.

На своїй сторінці в Facebook вона написала, що виступає "за" Порошенка "в значенні "за проукраїнську Україну" – з повагою до його світлої сторони".

"Але, як і раніше, без любові (через свою темну сторону він не зміг її заслужити)", – уточнила журналістка.

Юлія Бориско facebook.com/yulia.rvvp

Вона також підкреслила, що її заява про підтримку одного з кандидатів у президенти не пов'язана з політичною цензурою.

"Так хочеться дати порохоботам по яй... руках. Чуваки, ви не допомагаєте справі державної ваги!" – написала вона, пояснивши, що має на увазі прив'язку її заяви до новин 2004 року про звільнення сімох журналістів за цензуру.

Як зазначила Бориско, це "маніпуляція порохоботів, розрахована на емоційну реакцію без прочитання далі заголовка".

"Я залишаюся ведучою ТСН. Готуюся до ефірів і марафонів. Я – серед десятків людей, що мають власні високі стандарти і, якщо треба, борються за них. Ми не розпадаємося на однакових і звільнених", – підсумувала вона.

Як писав OBOZREVATEL, Петро Порошенко чекав свого опонента Володимира Зеленського на "Олімпійському" 14 квітня, проте той ще раніше, під час телефонної перепалки в прямому ефірі, повідомив, що прийде на дебати на стадіон 19 числа.

Під час заходу Порошенко та присутня 20-тисячна публіка заспівали на стадіоні гімн України і зробили селфі.

Виступаючи перед аудиторією, чинний президент відповів, чи можливий зрив другого туру виборів-2019, вказавши на брак волонтерів і спостерігачів у деяких областях.

Дмитро Разумков, спікер штабу кандидата в президенти України Володимира Зеленського, назвав те, що відбувалося 14 квітня на НСК "Олімпійському", мітингом, а не дебатами.

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