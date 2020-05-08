Підтримав Гітлера: Кравчук нагадав про вину Сталіна в Другій світовій війні

Перший президент України Леонід Кравчук зазначив, що диктатор СРСР Йосип Сталін винен у Другій світовій війні настільки ж, як і лідер нацистів Адольф Гітлер.

Про це він заявив увечері в п'ятницю, 8 травня, в ефірі ток-шок "Свобода слова Савіка Шустера". Кравчук нагадав, як Сталін відмовився підтримувати Британію і Францію.

"Сталін знав, що можна вірвернути війну. Щоб СРСР зайняв чітку і зрозумілу позицію, став разом з Францією і Великобританією. Але він став разом з Німеччиною.

Моралі не було ніякої. Сталін говорив про війну як потребу в світоій революцію, як потребу диктатури, радянізації в інших країнах Європи. Наші люди дуже чітко все розуміють, краще, ніж деякі політики", – сказав Кравчук.

Кравчук нагадав про вину Сталіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, більше половини українців вважають, що за початок Другої світової війни несуть відповідальність СРСР і Німеччина.