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9 травня • оновлено в 01:11
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Підтримав Гітлера: Кравчук нагадав про вину Сталіна в Другій світовій війні

1.3т
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Перший президент України Леонід Кравчук зазначив, що диктатор СРСР Йосип Сталін винен у Другій світовій війні настільки ж, як і лідер нацистів Адольф Гітлер.

Про це він заявив увечері в п'ятницю, 8 травня, в ефірі ток-шок "Свобода слова Савіка Шустера". Кравчук нагадав, як Сталін відмовився підтримувати Британію і Францію.

"Сталін знав, що можна вірвернути війну. Щоб СРСР зайняв чітку і зрозумілу позицію, став разом з Францією і Великобританією. Але він став разом з Німеччиною.

Моралі не було ніякої. Сталін говорив про війну як потребу в світоій революцію, як потребу диктатури, радянізації в інших країнах Європи. Наші люди дуже чітко все розуміють, краще, ніж деякі політики", – сказав Кравчук.

Кравчук нагадав про вину Сталіна

Кравчук нагадав про вину Сталіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, більше половини українців вважають, що за початок Другої світової війни несуть відповідальність СРСР і Німеччина.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Друга світова війна Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Адольф Гітлер (Adolf Hitler) Йосип Сталін Леонід Кравчук Савік Шустер
Місце
Україна
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