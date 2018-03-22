Підтримали петицію: влада Львова відмовилася від маршруток

Львівська міська рада підтримала електронну петицію про відмову від маршрутних таксі та перехід на електротранспорт.

"На сесії Львівської міської ради сьогодні прийнято ухвалу "Про підтримку електронної петиції "Вимагаємо відмовитись від маршруток та перейти на електротранспорт і зручні автобуси!". Ухвалу проголосували із зауваженнями щодо терміну реалізації повної відмови міста від маршрутних таксі з подальшим переходом на тролейбуси, електроавтобуси та автобуси з більшою пасажиромісткістю, які курсуватимуть за чітко визначеним графіком – дворічний термін реалізації петиції запропоновано замінити на п’ятирічний.", - повідомили в прес-службі міськради.

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Відзначається, що мерія повинна підготувати дорожню карту з вирішення питань, піднятих в електронній петиції.

Так, жителі міста зажадали провести транспортне моделювання Львова та розробити дворічний план відмови міста від маршруток.

Крім того, забезпечити весь громадський транспорт пандусами і спеціально обладнаними місцями для людей з інвалідністю. Також, встановити електронне табло з часом прибуття транспорту на зупинках.

Як повідомляв "Обозреватель", транспортна комісія депутатів Львівської міськради підтримала петицію 16 березня.