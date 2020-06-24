Підтоплену лікарню з хворими COVID-19 вирішили не евакуювати – мер Галича

У місті Галич на Івано-Франківщині ухвалили рішення не евакуювати лікарню, в якій лікуються хворі на коронавірус.

Але в регіоні не виключають другої хвилі повені. Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів міський голова міста Галич Орест Трачик.

За його словами, напередодні на нараді комісії з надзвичайних ситуацій вирішили, що необхідності в евакуації лікарні немає, оскільки вода підтопила лише підвальні приміщення і під'їзд. Станом на вечір 24 червня туди "можливий прохід і проїзд".

Лікарня повністю забезпечена всім необхідним, включно з продуктами харчування. Організовано доставку медперсоналу до місця роботи.

"На сьогодні там перебувають 38 осіб із пневмонією, 6 у реанімації, із них тільки 2 підтверджених. Половина негативних, інші чекають результатів тестів", – повідомив міський голова.

Водночас він розповів, що містян попередили про небезпечну ситуацію і запропонували всім бажаючим на певний час покинути місто. 24 червня було евакуйовано 45 осіб.

"Траса Львів – Івано-Франківськ закрита, тому що є підтоплення дороги. Людей перевозить спеціальна техніка ДСНС", – розповів мер.

Разом із тим він констатував, що наразі існує загроза другої хвилі повені, рівень води в річках нестабільний – "вода то спадає, то піднімається". За словами мера, багато чого буде залежати від того, чи будуть дощі в горах, а також від того, яким буде рівень води в головній водній артерії регіону.

"Наші річки вже трохи впали, загроза тільки з самого Дністра", – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL, через сильні зливи з 22 червня на Прикарпатті, Буковині та Закарпатті почалася повінь. Станом на 15:00 рівень води в річці Прут збільшився і досяг 6,24 метра. Рано вранці 24 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вилетіли на Прикарпаття.