Підсмажить, як на печі: синоптикиня пояснила прогноз на зиму-2020 в Україні

Зима 2019-2020 років в Україні буде вже традиційно теплою, температура всі три місяці поспіль прогнозується на кілька градусів вищою за середню.

Такий прогноз дала кандидатка географічних наук Віра Балабух, передає "Укрінформ". "За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA), очікується, що середня температура кожного зимового місяця буде вищою, порівнюючи з початком нашого століття, на 1-3 градуси", – стверджує вона.

За словами Балабух, усьому виною Атлантичний океан, який виконує для Європи роль печі.

Зима в Україні Ілюстрація

Водночас, прогнозує вона, будуть і періоди похолодання. "Можливі короткочасні вторгнення холодного арктичного повітря", – додала Балабух.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за її словами, вже до кінця століття зима в Україні скоротиться на місяць. Причиною тому є надзвичайно швидкі темпи потепління.

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