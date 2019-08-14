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Уже набирає "головорізів": Пушилін запанікував через замах на себе

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Глава "ДНР" Денис Пушилін формує окремий батальйон спеціального призначення, який буде дислокуватися в самому Донецьку і стане його особистою охороною.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Дмитро Черкасов. За його словами, це пов'язано зі страхами Пушиліна за свою безпеку. Він хвилюється, що через тотальне невдоволення серед населення, на нього може статися замах.

"Ситуація навколо голови "ДНР" погіршується. Про невдоволення рівнем життя говорять навіть ті, хто колись хотів рускій мір і ненавидів Україну. Казка, яку розповідають з 2014-го року про безтурботне життя вже настільки набридла, що люди на межі. Пушилін боїться за своє життя і став набирати головорізів в особисту охорону – батальйон спеціального призначення. Він буде самим "елітним" в "республіці", з найвищою зарплатою – 60 тисяч рублів. Їм навіть дозволять працювати в цивільному одязі", – підкреслив блогер.

Денис Пушилін

Денис Пушилін

eadaily.com

За його словами, вже готові накази рішень, за допомогою яких буде наповнюватися бюджет для фінансування "нової армії".

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"Де ж Пушилін братиме на це все гроші? Вже є проекти наказів по "республіці" про введення мораторію на українські продукти і покарання за все, що має приналежність до України. Якщо сказати по-простому, то бабло зшибатимуть за все, що не по "республіканським поняттям", – підсумував Черкасов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава "ДНР" Денис Пушилін боїться, що його усунуть так само, як в серпні минулого року усунули його колишнього колегу Олександра Захарченка.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Денис Пушилін Денис Володимирович Олександр Черкасов
Місце
Україна Донецьк
Теги
війна ДНР Новини ДНР Новини ЛНР Донбас Росія Новини Росії Новини Донбасу
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