Підшукали кілера за $20 тисяч: СБУ попередила замовне вбивство у Грузії

Українські правоохоронці у ході спільної спецоперації з колегами з Грузії попередили подвійне замовне вбивство на території закавказької країни.

Як повідомляється на сайті прессслужби Служби безпеки України, правоохоронці встановили, що організаторами злочину є троє представників кримінальних кіл з України та Грузії. Вони діяли за вказівкою ватажків одного з грузинських злочинних угруповань, які планували "усунути" двох своїх грузинських конкурентів.

"Через українського спільника замовники підшукали "кілера", який погодився виконати завдання за 20 тисяч доларів США. Вбивці було передано інформацію, зокрема фото та відеоматеріали, особисті дані потенційних жертв, додатково оплачений переліт до Тбілісі та організовано зустріч з грузинськими фігурантами справи", – йдеться у повідомленні.

СБУ попередила замовне вбивство у Грузії ssu.gov.ua

"На території Грузії під час контрольованих правоохоронцями зустрічей один із організаторів замовлення передав "кілеру" 4 тисячі доларів США авансу, автомат та вибухівку для здійснення злочину", – сказано у повідомленні.

СБУ попередила замовне вбивство у Грузії ssu.gov.ua

СБУ попередила замовне вбивство у Грузії ssu.gov.ua

Крім того, правоохоронці затримали у Харкові представника кримінальних кіл з України, задіяного в організації цього вбивства. Також затримали двох місцевих мешканців – організаторів замовлення.

Усім підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

СБУ попередила замовне вбивство у Грузії ssu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, контррозвідка Служби безпеки України в ході спецоперації вивезла на територію, підконтрольну Києву, одного з колишніх "міністрів вугільної промисловості" терористичної організації "ДНР".

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