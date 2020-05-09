Аборти – вбивство, презервативи – зло? В Україні розгорається скандал довкола підручника для школярів

Комісія Інституту модернізації змісту освіти при МОН повернула в шкільну програму для 10-11 класів (факультативно) курс "Основи сім'ї". Його автор стверджує, що секс до шлюбу, аборти і контрацептиви – це зло. При цьому підручник викликав бурхливу реакцію з боку громадськості і обурення незгодних батьків.

Детальніше про антинаукові тези і релігійні погляди на сім'ю читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Про що йдеться в підручнику

Зокрема, автор підручника, кандидат філософських наук Адріан Буковинський називає рішення жінки перервати вагітність навмисним убивством, "свідомим і прямим убивством людської істоти". Також автор залишив твердження про те, що більшість контрацептивів є вбивством.

Підручник "Основа сім'ї"

На його думку, якщо молоді люди вступають у стосунки, то за цим майже завжди настає їх розрив. Правда, після зауважень експертів Буковинський це прибрав, але твердження про те, що пари, які мали секс до шлюбу, частіше розлучаються, залишив.

Змінив свою думку автор і щодо дітей, які ростуть у неповних сім'ях. Кандидат філософських наук відмовився від твердження, що вони більш агресивні і схильні до злочинів, погодившись зробити його більш толерантним.

Усі ці моменти викликали обурення і нерозуміння батьків та громадських організацій, і в листопаді минулого року цей підручник заборонили та відправили на експертну комісію. Однак уже в квітні 2020 року Міністерство освіти і науки України знову дало йому добро.

Треба було назвати "Основи християнської сім'ї"

Як пояснила OBOZREVATEL співзасновник ГО "Батьки SOS" Олена Бондаренко, цей підручник написаний із відвертою християнською складовою у поглядах на сім'ю. "Якби він називався "Основи християнської сім'ї", тоді б ні батьки, ні діти не були б обдуреними. Вони б розуміли, що тут подається релігійний погляд на сім'ю", – зазначила вона.

Ілюстрація підручника Скріншот

Бондаренко вважає, що в підручнику пропонуються відверто антинаукові релігійні тези: про те, що дошлюбний секс шкодить здоров'ю, суспільним відносинам, що потрібно себе берегти.

"Я так розумію, що якщо ви одружитеся в 35 років, то це повинен бути ваш перший сексуальний контакт. А аборт, на думку автора – це вбивство. При цьому у нас є закон, де чітко написано, що таке вбивство. Я розумію, що це можуть бути моральні переконання людини, будь-якої – вірячої чи не вірячої. Але нав'язувати дітям зі школи почуття провини за це, переконувати, що в подальшому дівчина не зможе народити без шкоди для здоров'я дитини, думаю, не варто. А як бути дівчатам, які пережили насильство?" – задається вона питанням.

Також у підручнику йдеться, що контрацепція – зло. У нас у країні епідемія СНІДу, а ми виступаємо проти контрацепції. А роль жінки, на думку автора, любити і славити свого чоловіка, молитися за нього, допомагати йому в усьому і виховувати його дітей. Ці установки 15-го століття про роль жінки для нашого нинішнього суспільства не підходять", – говорить Бондаренко.

Крім того, вона звертає увагу на те, що цей підручник батьки будуть змушені купувати за власні гроші, коштує він 250 грн. "Тобто це якесь заробітчанство в школі. У нас у законі чітко прописано, що все, що стосується навчання в школах, забезпечує держава", – наголошує Бондаренко.

Ілюстрація підручника Скріншот

Виступає в церквах

У себе на сторінці в Facebook Адріан Буковинський повідомляє, що його підручник підтримали 10 тисяч осіб. Що й не дивно. Адже самого автора підтримав Всеукраїнський Собор, куди входять, наприклад, Всеукраїнський союз церков євангельських християн баптистів, церква "Перемога", "Українська місіонерська церква", церква "Нове покоління" та ін.

Адріан Буковинський під час виступу в церкві "Перемога" Скріншот

На своєму сайті вони закликали своїх прихильників писати листи в Міносвіти, в Інститут модернізації змісту, утворений, щоб підтримати підручник і не дати "створити ілюзію, ніби дійсно проти цієї програми виступає багато батьків".

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До того ж, підписи на підтримку цієї програми ставили і депутати, серед них Оксана Білозір, Ілля Кива, Богдан Яременко (фігурант сексуального скандалу в Раді), Сергій Тарута – про це повідомляла Олена Парфьонова, співзасновниця ГО "Батьки SOS".

Сам Буковинський часто виступає на зборах церкви "Перемога", "Слово Боже", називає себе експертом у сімейних стосунках і каже, що за багато років підготував до шлюбу сотні пар.

"Буковинський відверто пропагує релігійні цінності. Ми бачимо масу його виступів у церквах, які не є нашими традиційними. Буковинський проводить навчання для наших учителів. Виходить, МОН віддає їх у лоно якоїсь релігійної організації, це небезпечно, і в освіті такого допускати не можна", – говорить Бондаренко.

Сам автор у своїй відповіді OBOZREVATEL повідомив, що є прихожанином традиційної церкви, а виступає там, куди його запросять.

"Мій підручник підтримують представники всіх церков. Ваше питання про традиційну і нетрадиційну церкву якесь дискримінаційне. Але якщо вас це цікавить, то я належу до конфесії, яка відноситься (як ви говорите) до традиційних українських церков. А виступаю там, де мене запрошують", – зазначив Буковинський.

Адріан Буковинський під час виступу в церкві "Слово Боже" Скріншот

Що стосується засилля в підручнику релігійності, автор говорить: "Після доопрацювання ці твердження є безпідставними. Там 70 тем, кожна тема змушує критично думати і робити свої висновки. Програма розрахована на всіх громадян України, незалежно від їхніх релігійних переконань або їх відсутності".

Найбільше запитань було до твердження автора про те, що "аборти є свідомим убивством". Однак автор стверджує, що все було не так. "Цього твердження, що аборт є усвідомленим убивством, у підручнику не було і немає. Власне, немає слова "усвідомлене". Погодьтеся, це суттєва різниця. Ми залишили твердження, що аборт є вбивством. Питання розвитку дитини в лоні матері дуже добре вивчене. Ми називаємо речі своїми іменами", – відповів OBOZREVATEL автор підручника.

В свою чергу, Олена Бондаренко каже, що зауважень від антидискримінаційної комісії було багато, проте далеко не всі вони були враховані: "Але, незважаючи на це, підручник знову повернули в школи".

Буковинський на своєму сайті повідомляє, що 31 зауваження експертів було враховано і внесено зміни, 31 – немає, а ще чотири залишилися відкритими.

Батьки проти

"У нас у школі один тато ходить у нетрадиційну церкву. І сина свого туди водить. Це їх особиста справа, але він восени минулого року почав активно умовляти нас зробити факультатив за цим підручником. Хоча багато батьків хотіли зайву англійську або німецьку. Він буквально заспамив нашу групу в Вайбері. Його аргументи були: "ваші дочки потім завагітніють, і ви поведете їх на аборт. Так краще зараз нехай подумають". Добре, що підручник цей заборонили. А зараз він знову почне свою агітацію", – обурюється мама 10-класниці з Житомирської області Валентина Гуленюк.

Ілюстрація підручника Скріншот

"У нас віряча сім'я, але те, що я побачила в цьому підручнику, мені не подобається. Думаю, ми самі можемо вдома доньці пояснити, що таке шлюб, сім'я і досімейні стосунки. До школи вона пішла набиратися знань. А якщо комусь хочеться, нехай ідуть у тижневі церковні школи", – вважає мама 11-класниці Вікторія.

"Я проти і "Християнської етики" в школі й "Основ сім'ї". Нічого ці предмети дітям не дають, не сприймають діти в класі розмови ні про контрацепцію, ні про вагітність. А те, що релігію вже активно нав'язують через різні додаткові курси в школі – це факт. Я б взагалі це заборонила в школі", – вважає мама школярки з Тернополя Наталя.

Ймовірно, Міністерству освіти необхідно повернутися до перегляду неоднозначного підручника і його потрібно добре вивчити, перш ніж передавати в руки дітей.