"Своїм все – іншим карантин": у Львові підприємці пікетували Садового

У Львові близько 100 підприємців, переважно ФОПи, які орендують приміщення на ринках під крамниці одягу та взуття, вийшли на протест біля міської ради.

Як передає "Радіо Свобода", люди вимагали від влади дозволити їм працювати. На плакатах, які підприємці тримали в руках, було написано: "Своїм все – іншим карантин", "Дайте нам працювати", "Нагодуйте моїх дітей, і я залишуся вдома".

Учасники протесту заявили про "подвійні стандарти" щодо послаблення карантину у Львові на тлі дозволу міської комісії з протидії коронавірусу працювати літнім майданчикам, перукарням, салонам краси, майстерням і будмагазинам.

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Підприємці заявляють, що готові дотримуватись карантинних правил, і передали своє звернення міському голові Львова з вимогою скликати засідання штабу і ухвалити рішення щодо відновлення роботи малого бізнесу.

Спершу учасники заходу стояли біля Ратуші, потім пройшлись ходою вулицями міста і на короткий час перегородили рух транспорту.

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Заступник мера Львова Андрій Москаленко пояснив підприємцям, що наразі міський штаб не може ухвалити рішення, оскільки у місті та області зростає захворюваність на COVID-19.

"Щодо відновлення роботи магазинів, які займаються торгівлею одягом, білизною та взуттям, то за рекомендацією імунологів та інфекціоністів таке рішення сьогодні не ухвалювалось. Ми продовжуватимемо слідкувати за динамікою збільшення кількості тих, хто захворів, і якщо вона послаблюватиметься, якщо буде схвальна позиція медиків, то ми зможемо ухвалити рішення, визначене на рівні держави. Ми керуємося вимогами уряду та адаптуємо до тих реалій, які є безпосередньо у нашому місті", – заявив Москаленко.

12 травня міська комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила відкриття перукарень, салонів краси та стоматологічних кабінетів. Щодо відновлення роботи магазинів, які займаються торгівлею одягом, білизною та взуттям, рішення не було.

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Однак представники малого бізнесу заявили, що не бояться протоколів і дехто завтра відкриє крамниці.

Це вдруге підприємці вийшли на протест до Ратуші під час карантину. 1 травня вони теж вимагали від міської комісії дозволити їм відновити роботу.

Протягом тижня у Львові та області зростає кількість інфікованих коронавірусом. За останню добу підтверджено 27 нових випадків. Загалом у Львівській області у 825 осіб виявлено COVID-19, померли 22 людини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні та багатьох інших країнах світу 1 травня пройшли традиційні демонстрації і мітинги з нагоди Міжнародного дня праці, незважаючи на карантин через коронавірус COVID-19.

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