Підприємці та місцеве самоврядування мають разом захистити свої інтереси, – Філатов.

Занепад мікропідприємництва змушує людей виїздити з країни. Зараз місцеве самоврядування і підприємці мають виробити спільний план дій. Зокрема щодо розвитку саме легального бізнесу. Про це мер Дніпра Борис Філатов зазначив під час зустрічі з активістами руху SaveФоп 5 серпня.

Міський голова наголосив, що центральна влада повинна передати місцевому самоврядуванню повноваження, зокрема, муніципальної поліції і все те, що дозволяє боротися з нелегальним бізнесом і захищати те, що працює в законодавчій площині.

Крім цього, підтримка малого і середнього бізнесу – один із пріоритетів партії "Пропозиція" – нині представлена ​​вже в 17 областях країни

"Підприємці та місцеве самоврядування повинні об'єднувати зусилля для захисту своїх інтересів. Вони мають бути консолідовані по всій країні – адже порядок денний в цих питаннях зараз єдиний для всіх. Це питання також є пріоритетним для партії "Пропозиція", чия широка програма буде презентована найближчим часом. Я розумію проблеми малого та середнього бізнесу. Не тільки як міський голова. Моя дружина також має бізнес і теж зіткнулася з кризою через епідемію та її наслідки", – сказав Борис Філатов під час зустрічі 5 серпня.

Він також зазначив, що відкритий до діалогу не тільки як міський голова, а і як один із засновників партії "Пропозиція". Мер Дніпра зазначив, що неодноразово зустрічався з підприємцями, зокрема через відеоконференції, та нагадав, що в умовах епідемії мерія Дніпра ввела для підприємців першої та другої групи платників податкову пільгу.

"Проблеми наші спільні треба вирішувати на національному рівні, відкинувши амбіції. Ми пропонували приєднатися багатьом колегам. Захищати права місцевого самоврядування, підприємців, децентралізації загалом, потрібен загальнонаціональний порядок денний", – додав Філатов.

Зі свого боку представники організації прагнуть підтримки низки їхніх законодавчих ініціатив щодо захисту прав малого та середнього бізнесу, щоб ті не зазнавали збитків через нові закони податкового врегулювання.

"Коли ми аналізували економічні наслідки нових законів, зрозуміли, що вони спрямовані проти місцевого самоврядування. Адже єдиний податок повністю йде в міський бюджет. Це сотні мільйонів щороку", – повідомив підприємець Віктор Жих.

Представники організації зазначають, що наразі рішення, що обговорюються на центральному рівні, є хаотичними і ухвалюються без прогнозів, а нелегальне підприємство знищує діловий клімат країни. Зате місцеве самоврядування залишається сам на сам із людьми.

"Там, де місцева влада дружня до підприємців, знаходять компенсатори. Це не великі іноземні інвестори, а містяни, які там заробляють на хліб. Підприємці разом із місцевим самоврядуванням мають зберегти підприємництво. Я рада, що ви створюєте політичну силу, адже країні треба повернути управління", – сказала Ксенія Ляпіна.