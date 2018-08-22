"Підпалили Донбас": український журналіст жорстко пройшовся по рупорах Кремля

Український журналіст Денис Казанський опублікував розгромний пост про відомих кремлівських пропагандистів, які втекли до Росії після того, як виконали свою роль у розпалюванні війни на Донбасі.

Зокрема він дорікнув колаборантам тим, що вони посіяли ворожнечу на мирній українській землі, а потім поїхали в Москву у пошуках ситого і заможного життя. Своє звернення до прислужників путінського режиму Казанський розмістив на особистій сторінці у Facebook.

"Весела туса донецьких ідеологів "ДНР". Усі в зборі - Корнілов, Мармазови, Чаленко. У Донецьку? Ахахаха, звісно ж ні. У Москві. Вони ж не ідіоти, щоб жити у кримінальній резервації без певного статусу, де немає роботи, рвуться снаряди і вулицями бродять озброєні гопники, в яких з'їхав дах", - написав він.

Журналіст також розповів, що одіозні Мармазови взагалі судяться, щоб Росія не висилала їх назад на окуповані території. Оскільки там, незважаючи на підтримку терористичного режиму, їм може загрожувати ув'язнення "на підвалі" або навіть ліквідація.

Аналогічну позицію посів і частий гість російських пропагандистських ефірів Володимир Корнілов. Казанський із сарказмом наголосив, що пропутінський політолог нізащо в житті не погодиться жити у псевдореспубліці, де через зубожіння люди змушені стояти в чергах за гуманітарною допомогою і працювати за мізерні зарплати в 7 тисяч рублів (2 887 грн за курсом НБУ. - Ред.). Максимум, на що він піде - проплачений виступ на мітингу в "ДНР".

"Підпалили Донбас, заморочили землякам голови казками про "Донецько-Криворізьку республіку" і "регіон-годувальник", підбили людей на бунт і дивляться збоку, як горить. Радіють, сміються. Їм у Донецьку роботу за 5 тисяч рублів (2062 грн. - Ред.) шукати не треба. У Москві зарплати високі, там добре", - гнівно підсумував Казанський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український журналіст Роман Цимбалюк поставив у безвихідь російських пропагандистів, озвучивши яскраву промову про безчинства росіян на Донбасі та поставивши їм лише одне запитання про улюблений кремлівський міф щодо "громадянської війни" в Україні.