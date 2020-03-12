Підозрюваного у вбивстві Героя Небесної Сотні заарештували на 2 місяці

Суд обрав міру запобіжного заходу Сергію Мисливому, якого підозрюють у вбивстві Героя Небесної Сотні Юрія Вербицького – його арештували на 60 днів.

Також затриманий може бути причетним до викрадення нардепа восьмого скликання Ігоря Луценка ("Батьківщина"). Про це Луценко написав на своїй сторінці у Facebook, додавши відповідне фото.

"Суд арештував на 60 днів Мисливого Сергія Анатолійовича, підозрюваного у викраденні Вербицького та мене. Дякую усім, хто долучився!", – написав екснардеп.

Facebook / Igor Lutsenko

Нагадаємо, Мисливого затримали 10 березня. За версією слідства затриманий мав відношення безпосередньо до викрадення Луценка і Вербицького на території Олександрівської лікарні вночі 21 січня 2014 року.

"Мисливий працював на постійній основі у групі, яка займалася силовими акціями проти майданівців, отримував за це гроші, а також йому винаймали "службову" квартиру, – розповів тоді Луценко.

Зазначимо, що слідчі Державного бюро розслідувань разом зі Службою безпеки України 12 березня затримали ще одного підозрюваного в участі у злочинній організації, яка викрала Луценка та Вербицького. Ним виявився мешканець міста Біла Церква Київської області.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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