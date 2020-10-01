Підозрюваний в організації вбивства Гандзюк назвав Мангера замовником

Ймовірний організатор замаху на активістку Катерину Гандзюк Ігор Павловський під час судового засідання заявив, що інший підозрюваний Олексій Левін неодноразово згадував Владислава Мангера як замовника вбивства.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці "Хто замовив Катю Гандзюк" у Facebook. Також Павловський на суді сказав, що він та його донька неодноразово отримували погрози від Владислава Мангера.

"Павловський підтвердив вину Владислава Мангера в замовленні вбивства Каті Гандзюк. Він повідомив про те, що під час спілкування з Олексієм Левіним той неодноразово згадував, що саме "Миколайович" замовив напад на Катю. У серпні 2018-го, коли заарештували "стрілочника" Новікова, під час однієї з розмов з Левіним Павловському стало відомо, що "Миколайович" – це і є Мангер", – пишуть активісти.

Також зазначається, що, за словами Павловського, погрози з боку Мангера стали причиною його неправдивих свідчень на суді 17 грудня 2019 року про непричетність до вбивства Гандзюк Мангера та Левіна.

Активісти повідомили, що родину Гандзюк залучили до участі в суді в Одесі як потерпілих.

Наступне засідання у цій справі відбудеться 16 жовтня о 9:30 у Приморському районному суді міста Одеси.

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