Підозрюваний у вбивстві Кожара прийшов на ТБ і заговорив про Майдан та вплив США

Юрій Сергієнко Суспільство 01:34, 5.08.2020

Підозрюваний у вбивстві медіаменеджери Сергія Старицького колишній міністр закордонних справ України Леонід Кожара з'явився на одному з українських телеканалів і заговорив про Майдан і нібито вплив на нього США.

Скріншот відео з його виступом у себе в Facebook опублікувала журналістка Марина Данилюк-Ярмолаева, на якому видно цитату екс-глави МЗС про те, що сценарії Революції гідності нібито "писалися в США".

Кожара виступив на одному з українських телеканалів.
Facebook Марини Данилюк-Ярмолаевой

Також це викликало гнів з боку користувачів соцмережі: "Мда. Реально тележах", "Це реально дно", "У людей коротка пам'ять", "Він ще на вибори піде".

Реакція українців на заяви Кожари.
Facebook Марини Данилюк-Ярмолаевой
Реакція українців на заяви Кожари.
Facebook Марини Данилюк-Ярмолаевой
Facebook Марини Данилюк-Ярмолаевой

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній міністр закордонних справ України Леонід Кожара вніс заставу у справі про вбивство в своєму будинку медіаменеджера Сергія Старицького.

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