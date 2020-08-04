Підозрюваний у вбивстві Кожара прийшов на ТБ і заговорив про Майдан та вплив США

Підозрюваний у вбивстві медіаменеджери Сергія Старицького колишній міністр закордонних справ України Леонід Кожара з'явився на одному з українських телеканалів і заговорив про Майдан і нібито вплив на нього США.

Скріншот відео з його виступом у себе в Facebook опублікувала журналістка Марина Данилюк-Ярмолаева, на якому видно цитату екс-глави МЗС про те, що сценарії Революції гідності нібито "писалися в США".

Кожара виступив на одному з українських телеканалів. Facebook Марини Данилюк-Ярмолаевой

Також це викликало гнів з боку користувачів соцмережі: "Мда. Реально тележах", "Це реально дно", "У людей коротка пам'ять", "Він ще на вибори піде".

Реакція українців на заяви Кожари. Facebook Марини Данилюк-Ярмолаевой

Реакція українців на заяви Кожари. Facebook Марини Данилюк-Ярмолаевой

Facebook Марини Данилюк-Ярмолаевой

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній міністр закордонних справ України Леонід Кожара вніс заставу у справі про вбивство в своєму будинку медіаменеджера Сергія Старицького.