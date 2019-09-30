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30 вересня • оновлено в 18:59
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Підозрюваний у вбивстві Бузини буде стежити за роботою НАБУ: що відомо

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Підозрюваний в убивстві українського журналіста Олеся Бузини Андрій Медведько увійшов до складу Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України.

Про це в понеділок, 30 вересня, повідомила пресслужба НАБУ.

Медведько став одним із двох переможців інтернет-голосування, набравши 3902 голосів. Його обрали як представника громадської організації "Спілка ветеранів війни з Росією".

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Медведько буде стежити за роботою НАБУ

Медведько буде стежити за роботою НАБУ

Цензор.НЕТ

Другим переможцем із 4854 голосами став Іван Ясинський від організації "Демократична сокира орди".

Підозрюваний у вбивстві Бузини буде стежити за роботою НАБУ: що відомо

Примітно, що Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації підтвердила відсутність порушень і фактів зовнішнього втручання в результати інтернет-голосування.

Відзначимо, Рада громадського контролю при НАБУ утворюється у складі 15 осіб. Її завдання – забезпечувати прозорість і громадський контроль за діяльністю бюро.

Медведька підозрюють у вбивстві Бузини

Медведька підозрюють у вбивстві Бузини

inforesist.org

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Вбивство Олеся Бузини
Особи
Андрій Медведько Олесь Бузина
Місце
Україна
Тег
Національне антикорупційне бюро України
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Serov Oleg
Serov Oleg
это все,что нужно знать о заповеднике свидо-майданутого скота....
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
твари шароварные.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Украина все же волшебная страна. Человека, обвиняемого в убийстве назначают на надзирающую должность.
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