Підозрюваний у вбивстві Бузини буде стежити за роботою НАБУ: що відомо

Підозрюваний в убивстві українського журналіста Олеся Бузини Андрій Медведько увійшов до складу Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України.

Про це в понеділок, 30 вересня, повідомила пресслужба НАБУ.

Медведько став одним із двох переможців інтернет-голосування, набравши 3902 голосів. Його обрали як представника громадської організації "Спілка ветеранів війни з Росією".

Медведько буде стежити за роботою НАБУ Цензор.НЕТ

Другим переможцем із 4854 голосами став Іван Ясинський від організації "Демократична сокира орди".

Примітно, що Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації підтвердила відсутність порушень і фактів зовнішнього втручання в результати інтернет-голосування.

Відзначимо, Рада громадського контролю при НАБУ утворюється у складі 15 осіб. Її завдання – забезпечувати прозорість і громадський контроль за діяльністю бюро.

Медведька підозрюють у вбивстві Бузини inforesist.org

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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