У Чернівцях померла жінка з підозрою на коронавірус

У Чернівецькій обласній лікарні померла жінка, яка перебувала на стаціонарному лікуванні з підозрою на коронавірус.

Смерть наступила о 19:00, повідомляється на сторінці Чернівецької ОДА в Facebook.

korrespondent.net

Жінка перебувала на стаціонарному лікуванні з підозрою на COVID-19. Смерть наступила в результаті важкої супутньої неврологічної патології, не пов'язаної з проявами коронавірусу.

Напередодні у жінки взяли аналізи на наявність коронавірусу, але результати ще не надійшли. Медики чекають на їх найближчим часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 березня ще у двох українців у Чернівецькій області діагностували зараження на коронавірус COVID-19. Підозрюють захворювання у 94 осіб. Всього в країні хворі п'ятеро людей: 4 в Чернівецькій області та 1 у Житомирській.

За кордоном заражені шестеро українців. Жертвами вірусу стали двоє людей – 71-річна жителька Радомишля на Житомирщині та 65-річна Раїса Малишева, яка перебувала в Італії.

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