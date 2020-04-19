У Житомирській і Київській областях до гасіння пожеж залучили авіацію Збройних сил України.

Відповідні фото і відео 19 квітня оприлюднено на сайті ДСНС (щоб подивитися, проскрольте новину до кінця).

ДСНС

Станом на ранок 19 квітня в Житомирській області залишається 9 осередків займання, 5 з них локалізовано. До гасіння залучено 960 осіб та 156 одиниць техніки, в тому числі авіація.

У Київській області в Зоні відчуження пожежі ще не погашені на території Корогодського, Лубянського, Парішівського, Дітятківского і Денісовіцкого лісництв. Залишаються чотири вогнища загоряння в селах Корогод, Рассоха, Крива Гора і Рудьки - Буряківка.

ДСНС

До ліквідації залучено 723 людини і 154 одиниці техніки. Додатково відправлені загони з семи областей (500 чоловік і більше 60 одиниць техніки)

У ДСНС запевнили, що радіаційний фон по Києву і області залишається в межах норми.

ДСНС

Як повідомляв OBOZREVATEL, внаслідок пожеж в Житомирській і Київській областях вигоріло 7,8 тисяч гектарів лісової підстилки. Саме вони стали причиною забруднення повітря у Києві.