"Підніметься сморід": розкрита хитрість Росії в справі про передачу українських кораблів

Росія не повернула Україні військові кораблі, незаконно захоплені торік уКерченській протоці, а передала їх "на відповідальне зберігання як речові докази".

Таке роз'яснення дав у ефірі ObozTV адвокат у справі українських моряків Микола Полозов, коментуючи можливість подальшого ремонту і повернення кораблів до ладу.

"За російськими законами, якщо речові докази передаються на відповідальне зберігання – то потенційно слідство або суд можуть їх затребувати назад. Тому вони мають залишатися в тому вигляді, в якому їх передали на відповідальне зберігання", – пояснив Полозов.

Водночас він уточнив, що, з точки зору міжнародного права та українського законодавства, такі дії російської влади цілковито незаконні.

"Україна, звісно ж, може відремонтувати ці кораблі та повернути їх до ладу. Тільки з кремлівських багнищ буде жахливий сморід з цієї нагоди. Що ви "порушуєте наші домовленості", – попередив юрист.

Втім, на його думку, реакція РФ навряд чи обернеться якимись правовими наслідками для України.

"Що стосується міжнародних санкцій, то Кремль безумовно вказуватиме на це в Міжнародному трибуналі. Але тут питання, що було раніше: яйце чи курка? Тобто спершу були порушені імунітети (військових судів України. – Ред.), а потім вже російська сторона вчинювала якісь дії. Сподіваюся, що тут Міжнародний трибунал не підтримає позицію російської влади", – зазначив Полозов.

Раніше, зустрічаючи катери "Бердянськ" і "Нікополь" і буксир "Яни Капу" в Очакові, президент України Володимир Зеленський заявив, що на ремонт кораблів знадобиться три місяці й "все буде на ходу".

Українські кораблі після російського полону прибули до Очакова president.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL:

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