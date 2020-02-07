Підніметься сильна хуртовина: синоптики попередили про негоду в Україні

В Україні в п'ятницю, 7 лютого, очікується морозна і сніжна погода. Також синоптики попередили про сильні пориви вітру.

Через це по всій країні оголошено жовтий рівень небезпеки. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Найхолодніше буде на сході країни. Вечірньої пори стовпчики термометрів опустяться до -10, пройде сніг. У центрі України вдень до -5, а вночі до -8 градусів, сніг. На півдні України також очікується сніг, вночі до -6 градусів, а вдень до -3. У західних регіонах температура повітря вночі знизиться до -6, а вдень становитиме -1...-3 градуси.

У Києві день буде сніжним, температура повітря складе -3...-5 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, харківський бабак Тимко III, якого традиційно розбудили на початку лютого, передбачив затяжну весну і нову безсніжну зиму.

"Тимко не побачив своєї тіні, тому весна настане не раніше 15 березня", – повідомила співробітниця біостанції. Раніше синоптики прогнозували, що лютий в Україні буде аномально теплим.

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